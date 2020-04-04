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首頁 / 政治

台贈捷克醫療物資 布拉格市長國會議員拍片致謝[影]

最新更新：2020/04/04 17:28
台灣贈呼吸器等醫療物資給捷克，布拉格市長賀瑞普透過影片表示，希望疫情盡快結束，未來雙方才能進行更多合作。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）
台灣贈呼吸器等醫療物資給捷克，布拉格市長賀瑞普透過影片表示，希望疫情盡快結束，未來雙方才能進行更多合作。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）

（中央社記者游凱翔台北4日電）台灣贈呼吸器等醫療物資給捷克，布拉格市長賀瑞普透過影片表示，希望疫情盡快結束，未來雙方才能進行更多合作；捷克參議員德拉霍斯說，若台灣能加入WHO，將對世界有所助益。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情在全球持續延燒。總統蔡英文1日表示，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續視產能給予國際更多的支持；除此之外，台灣也捐贈捷克25台呼吸器和口罩。

布拉格市長賀瑞普（Zden ek Hrib）、捷克參議員德拉霍斯（Jiri Drahos）也拍攝影片感謝台灣協助，此影片刊載於外交部臉書粉絲團。

賀瑞普表示，台灣對抗新冠病毒的成功，已經在布拉格帶來很大的啟發，也感謝台灣捐贈的呼吸器，未來將用在醫院拯救市民的生命，也希望這波疫情能夠儘快結束，如此一來，雙方在未來才能夠進行更多的合作。

德拉霍斯說，感謝台灣無私的捐贈，呼吸器及其他醫療器材絕對會善用於醫院，並可能因此拯救許多生命。他也高度推崇中華民國台灣的開放，與捷克分享因應疫情威脅的經驗與專業。

德拉霍斯強調，台灣在這次疫情中，採取最有效防範措施，堪為其他國家典範，若台灣能夠被納入世界衛生組織（WHO），將會對世界所有助益；令人高興的是，台灣中研院與捷克科學院目前正籌劃共同研發快篩試劑，他也再次代替捷克人民感謝台灣慷慨捐贈，「我們並肩作戰」。（編輯：郭萍英）1090404

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