美軍驅逐艦貝瑞號航經台海 國防部證實
最新更新：2020/04/11 09:23
美軍伯克級飛彈驅逐艦貝瑞號（圖）10日通過台海，經過馬祖東引島附近海域。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
（中央社記者陳韻聿台北11日電）國防部今天說，美軍一艘作戰艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛；美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海空域相關動態，狀況均正常。
國防部上午透過新聞稿作以上表示。媒體昨天報導，美軍伯克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）下午通過台海，並在17時左右經過馬祖東引島附近海域，共軍054型飛彈護衛艦「南通艦」（舷號601）在附近伴隨監控。
對於媒體報導，國防部昨天不願證實與評論，僅表示國軍對台海周邊動態均有掌握。
不過，軍方人士今天說，貝瑞號昨天下午即開始經台灣海峽執行一般航行任務，並於今天凌晨離開台海。
國防部昨天上午透過新聞稿指出，偵獲共軍轟6、殲11等型機於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，隨後專門追蹤飛機動向的推特（Twitter）「飛機守望（Aircraft Spots）」顯示，美軍一架RC-135U電子偵察機當天近午時現蹤台灣南部海域。下午則有媒體披露，貝瑞號航經台灣海峽。（編輯：紀淑芳）1090411
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