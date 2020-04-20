派出所前鬥毆毀警形象 斗六警分局長記過2次

位於斗六市大學路上的斗六分局公正派出所，19日清晨發生聚眾鬥毆案，兩方人馬在派出所外持棍棒鬥毆，警方逮捕12名嫌犯，並查扣鬥毆時使用的刀械、棍棒。中央社記者蔡智明攝 109年4月20日

（中央社記者蔡智明雲林縣20日電）雲林縣斗六警分局公正派出所昨天清晨發生聚眾鬥毆案，由於處置過程影響警方形象，雲林縣警察局長顏旺盛自請處分，斗六分局長符基強記過2次。到案12嫌已遭檢方聲羈。

雲林縣警察局副局長鄒貴智今天表示，公正派出所員警處置鬥毆過程影響警方形象，斗六警分局長符基強必須負全部責任記過2次，另外警察局長顏旺盛也自請處分。

鄒貴智指出，縣警局已針對清晨派出所的人力配置進行檢討，加強員警聚眾鬥毆處理的教育訓練，即日起規劃連續性的擴大臨檢，全面掃蕩轄區容易引發聚眾鬥毆的場所。

雲林地檢署今天也發布新聞稿，檢察長洪家原已要求轄區司法警察就槍砲、毒品等各類案件，加強查緝與列管，要求各警分局儘速啟動快打部隊，短時間內調度優勢警力，迅速、有效處理突發犯罪事件，確保民眾生命、身體、財產安全。

位於斗六市大學路上的斗六分局公正派出所，19日清晨發生聚眾鬥毆案，兩方人馬在派出所外持棍棒鬥毆，警方因人力不足一時無法制止，只好對空鳴槍4發制止，在警方快打部隊抵達時一群人已鳥獸散，過程都被民眾錄影，並貼到網路。

警方案發後查緝，循線逮捕楊姓男子等12人，查扣刀械、棍棒、防彈衣等證物。經檢察官訊問，依所涉傷害、恐嚇、妨害公務、聚眾鬥毆犯等罪嫌重大，均已向法院聲請羈押，並陸續約談其他涉案人。（編輯：孫承武）1090420

雲林縣警察局20日舉行記者會，副局長鄒貴智（中）表示，雲林縣斗六市聚眾鬥毆案，由於處置不當影響警方形象，雲林縣警察局長顏旺盛自請處分，斗六分局長符基強（左）記過2次。中央社記者蔡智明攝 109年4月20日