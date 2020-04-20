義媒：梵蒂岡秘密安排教宗訪問中國 首站武漢

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡20日專電）義大利一份政論雜誌驚爆，教廷國務院長帕洛林正秘密安排教宗訪問中國，首站武漢。報導指，友中的義國政府積極促成此事，帕洛林與義國總統府、總理府高層在「封城」期間仍密會商討。

義大利雜誌「真相」（La Verita）日前披露了此一消息，教廷未對此事發表評論。台北方面對此尚無評論。

不過教廷新聞室9日曾大動作感謝來自中國的援助疫情物資，被「訊使報」（Il Messagero）等多家義媒解讀是「梵中口罩外交」，認為繼梵中外長2月在慕尼黑的歷史性會晤後，教廷已在為「下一步棋」鋪路。

根據「真相」雜誌報導，帕洛林（Pietro Parolin）正在著手教宗首度訪問中國的歷史性計畫，首站選在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的爆發地武漢，因為近日武漢解除封城，教宗訪問該地可給世界其他國家帶來象徵希望的「重生」意義，教宗之後將轉往北京等城市訪問。

報導分析，教廷選在疫情期間啟動教宗訪中計劃，時機是經過「精算」的，因為中國正為了隱匿疫情飽受國際批判，中國國家主席習近平急需鞏固遭弱化的領導威信，因此中國將視教宗訪問為「天上掉下來的禮物」，相對去年習近平訪義時，教廷國務院也曾力促雙邊峰會，當時中國則顧忌黨內壓力踩了煞車。

報導指出，帕洛林透過與中國關係良好的義大利政府安排此事，義國總統府秘書長詹佩提（Ugo Zampetti）近期多次被目擊進入梵蒂岡城內，義國總理孔蒂（Giuseppe Conte）的執政團隊也介入協助教宗訪中事宜。

詹佩提是義國總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的親信，馬塔雷拉與中國互動良好，習近平3月14日曾致電馬塔雷拉慰問義大利疫情，馬塔雷拉在義國疫情爆發後，立刻探視羅馬一所華裔眾多的小學，呼籲義大利民眾勿歧視中國人。

習近平3月16日曾與孔蒂通電討論中義合作抗疫事宜，孔蒂3月30日獲得教宗私下接見，但梵蒂岡新聞網僅公佈會面照片，對於教宗與孔蒂對談內容則強調是「未知的」。

一位熟悉梵中事務的專家指出，梵中2018年簽署主教任命協議，使中國承認教宗是中國天主教領袖，教廷視此為對中談判的重大勝利，下一個目標就是不計代價推動教宗訪問中國。

專家分析，若教宗訪問武漢的報導為真，代表中國近期全球「大外宣」效果不彰，習近平為鞏固政權，緩解國際、國內壓力，只能甘冒中國共產黨大忌，走「邀教宗訪中」這步險棋，親手打破中共堅持的無神論、外國勢力不得干預內政等鐵律，此一突破有助中國走向宗教自由、民主開放，也是教廷設定的長遠目標。

教廷是中華民國在歐洲唯一的邦交國。（編輯：徐崇哲）1090420