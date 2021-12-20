曼谷鐵道樞紐將移轉 民眾盼延續百年火車站歷史風華[影]

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泰國最古老的火車站華藍蓬即將在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。華藍蓬車站半圓形穹頂是最大特色，造型與德國法蘭克福車站相似。中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年12月20日

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國鐵道運輸中心將於23日從最古老的火車站華藍蓬移到新落成的挽賜車站，許多鐵道迷和火車愛好者近日湧入華藍蓬拍照留念，希望留住這個百餘年歷史火車站最美的模樣。

「往清邁的列車即將出發，旅客請在5號月台上車。」 清脆的播音在一大早的華藍蓬車站（Hua Lamphong）響起，旅客提起行李魚貫排隊準備上車，列車長揮舞著手上綠色的旗幟，代表列車可以安全出發，車長鳴笛，列車緩緩駛出車站，忙碌的一天即將展開。這是華藍蓬車站每天的日常，但很快地這樣忙碌的景象可能難以再看到。

泰國最古老的火車站華藍蓬即將在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。華藍蓬車站採取歐洲新文藝復興風格，圖為華藍蓬車站外觀。中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年12月20日

泰國人通稱華藍蓬車站的曼谷火車站（Bangkok Railway station）是泰國火車運輸的中心點，以曼谷為中心出發的列車往東南西北通往泰國各大城市。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，從這裡出發的火車每天要載運7萬人次的旅客，尖峰季節每天的車班更可達到200班次、載運旅客超過10萬人次。

華藍蓬車站有超過百年的歷史，1910年泰王拉瑪五世（King Rama V）朱拉隆功（Chualalongkorn）在位最後一年開始建造，於1916年6月25日正式營運。泰王朱拉隆功致力於泰國的西化，華藍蓬車站百年來不斷翻修，代表的是一段泰國現代發展史。

華藍蓬車站是由義大利建築師塔瑪紐（Mario Tamagno）所設計，風格採取歐洲新文藝復興風格，半圓形的穹頂是踏入華藍蓬車站給人最深的印象。華藍蓬車站的風格近似德國法蘭克福（Frankfurt）車站，坊間傳聞朱拉隆功造訪歐洲時深受法蘭克福車站的建築所吸引，因此建築師把華藍蓬車站打造成和法蘭克福車站一樣的風格。

百餘年歷史的華藍蓬車站可說是活教材，便宜的票價更是許多民眾或背包客的通勤或旅行首選，不過政府在曼谷北部蓋了全新的挽賜車站（Bang Sue Grand Station），目標在成為中南半島的鐵路運輸中心，預計23日開始營運。

泰國最古老的火車站華藍蓬即將在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。泰國政府準備將華藍蓬車站打造為歷史園區。圖為華藍蓬車站售票大廳。中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年12月20日

根據泰國政府原先規劃，所有車班將移往挽賜車站，以減緩曼谷市區內因為火車經過而壅塞的交通，這也意味著華藍蓬可能即將關閉、走入歷史。

挽賜車站約在華藍蓬車站以北約8公里。

民間愛好鐵道人士和學者疾呼不能完全廢掉華藍蓬車站，應該讓區間型的列車繼續行駛，長程火車才移往挽賜車站，趕在華藍蓬可能被關閉前，許多火車愛好者或對車站有特殊回憶的泰國民眾紛紛趕到車站拍照留念，細細品嚐自己和華藍蓬車站的種種回憶。

57歲的諾拉維（Norawee Phumjan）這天和同樣愛好火車的太太一起在車站內緩緩散步，兩人不像年輕人一樣拿著手機狂拍照，而是一邊聊天一邊細數著與火車的一切回憶。

諾拉維小時候住在另一個火車站附近，從小聽著火車行過鐵軌的聲音長大，唸書和工作後搭火車通勤，對火車和火車站有難以言喻的感情，他希望未來短程火車還是能停在華藍蓬，或是把華藍蓬改造成一個博物館。

35歲的龐（Pang Pound）是火車迷，他喜歡這種傳統的交通工具，每個月都會搭火車1到2次，他也喜歡華藍蓬車站傳統且美麗的建築，尤其喜歡車站半圓形的穹頂，聽到華藍蓬可能要關閉的消息，他已連續2週到車站內拍照，他覺得這麼古老的建築如果拆掉一定是個損失，希望政府可以保留這個百年老建築作為博物館或歷史景點。

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66歲的宋麥（Sommai Jenakson）帶著兒子來看火車，他對於多數列車要移往挽賜車站持正面態度，因為世界在發展，不過如果政府能保留華藍蓬也是很好的事情，可以告訴後代子孫泰國有過這樣一座火車站。

由於各界希望保留華藍蓬車站的聲浪太高，泰國鐵路局最新公布的方案是118列車次從23日起保留22個車次從華藍蓬發車，其餘全部移到挽賜車站，讓挽賜車站接棒華藍蓬，成為泰國鐵道運輸的新中心。鐵路局則將打造華藍蓬車站成為一個結合歷史文化遺跡、學習中心和商業區的園區。（編輯：郭中翰）1101220

泰國最古老的火車站華藍蓬即將在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。圖為列車出發時車站工作人員高舉綠色旗幟，代表可以安全出發。中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年12月20日