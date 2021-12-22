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高中英聽成績單23日寄發 上午9時開放網路查詢

2021/12/22 15:58（12/22 16:19 更新）
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111學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績通知單23日寄發，當天上午9時起，開放網路或電話語音查詢成績。（示意圖／中央社檔案照片）
111學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績通知單23日寄發，當天上午9時起，開放網路或電話語音查詢成績。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北22日電）大學入學考試中心今天表示，111學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績通知單將於12月23日寄發，當天上午9時起，開放網路或電話語音查詢成績。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，高中英聽第2次考試成績單於12月23日寄發，集體報名者，由報名單位轉發考生，個別報名者，將寄至考生的通訊地址，申請補發成績單日期為12月24日至28日，逾期不予受理。

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12月23日寄發成績通知單當天也提供手機簡訊通知成績的服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心將主動發送簡訊，通知考生成績；當天上午9時起，考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績。

大考中心提到，考生如對成績有疑義，請於12月23日至24日期間，至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」，登錄申請複查相關資料，複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理，複查結果通知書於12月28日寄發。（編輯：張芷瑄）1101222

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