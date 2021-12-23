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新北公托加薪每月4000元 深坑等4區再增千元交通補助

2021/12/23 12:23（12/23 13:13 更新）
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新北市府23日宣布，明年1月起公托中心人員每月加薪4000元，且深坑、瑞芳等偏區再加碼補助交通費。（圖取自facebook.com/ntpcbbcare）
新北市府23日宣布，明年1月起公托中心人員每月加薪4000元，且深坑、瑞芳等偏區再加碼補助交通費。（圖取自facebook.com/ntpcbbcare）
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府今天宣布，明年1月起公共托育中心各專業人員，每月調薪新台幣4000元，4個偏區的公托另再增加交通費補助1000元；市府並提高準公托專業人員久任獎金，以留住人才。

新北市板橋區實踐公共托育中心今天舉辦耶誕活動，市長侯友宜前往參加時，宣布公托人員調薪政策，並戴著紅色耶誕帽子與幼兒互動、逗弄。

市政府社會局副局長許秀能接受中央社記者訪問表示，自民國111年1月起，公共托育中心調整各類專業人員，包含主任、行政、托育、護理、廚工及清潔人員計共1902人，每人每月調薪4000元，深坑、瑞芳、三芝、金山等4個偏區的公托，除每人每月調薪4000元外，另每月再增加交通費補助1000元。

許秀能說，市府也提高補助準公共化托嬰中心專業人員共800人的久任獎金，專業人員任職年資滿1年以上每年提供1萬8000元，年資滿3年以上每年提供2萬4000元，年資滿5年以上每年提供3萬元。

許秀能說，一年共約新台幣1億5000萬元補助經費，由市府編列公務預算支應，無論公托或合作聯盟暨準公共化托嬰中心的老師與專業人員，拉高最低薪資與公立幼兒園老師的薪資齊平，才能避免人員流動，希望更多專業人才留在新北市，共創托育環境。

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侯友宜表示，托育人員加薪可以提升托育品質，也鼓勵其士氣，照顧孩子們的專業人員用心照料，才有優秀的孩子們，讓年輕人勇於生育，也感謝新北市議員支持預算。

社會局表示，新北市境內總托嬰中心家數有304家，包含公共托育中心94家、私立托嬰中心210家，0至2歲家外托育率達39.5%，公共托育中心收托幼兒4897人，另外，參與合作聯盟暨準公共化托嬰中心179家，收托幼兒數4885人，合計共9782人。（編輯：李錫璋）1101223

新北市板橋區實踐公共托育中心23日舉辦耶誕活動，市長侯友宜（中）出席，戴著紅色耶誕帽子與幼兒互動。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月23日
新北市板橋區實踐公共托育中心23日舉辦耶誕活動，市長侯友宜（中）出席，戴著紅色耶誕帽子與幼兒互動。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月23日
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