友達高階主管收回扣遭起訴 公司7年損失至少24億元

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友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣24億元。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣24億餘元，檢方今天以違反證券交易法等罪嫌起訴兩人。

根據台灣新竹地方檢察署提供新聞資料，日前獲報一家面板大廠經內部稽核發現，銷售部主管主導異常交易造成公司損失，金額鉅大，攸關投資大眾權益。

檢方告訴中央社記者，蘇姓男子透過壓低友達所售面板價格，再由蘇姓男子轉介中國客戶，轉向與蔡姓男子購買，價差利益留在蔡姓男子公司，友達銷售部宮姓經理後來也參與價差運作。

檢方說，蔡姓男子透過各種洗錢管道，給蘇姓男子佣金，蘇姓男子提供不知情親屬人頭帳戶，假借發放薪資等名義獲不法所得，或將不法所得購置不動產，登記在蘇姓男子親友名下。

檢方調查蘇姓、蔡姓男子共分不法所得，目前初估蘇姓男子至少獲9337萬元，宮姓男子除獲10萬元回扣，也獲價差不法所得約600萬元，而蔡姓男子則自願提出1000萬元不法所得給地檢署查扣。

檢方說，蘇姓與宮姓男子為高階主管，有面板銷售訂價權限，已坐領高薪，卻不為雇主爭最佳利益，反而利用自身優勢，掌握市場價格資訊，設計各種價差交易等，牟取私利。

檢方表示，蘇姓與蔡姓男子造成公司及投資股民鉅額損失，又輸送不法利益到中國，間接削弱台灣經濟實力，依違反證交法、中華民國刑法背信及洗錢等罪嫌起訴，宮姓男子依違反證交法與背信罪嫌起訴。

檢方說，蘇姓男子犯嫌重大且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，蔡姓、宮姓男子都以200萬元交保。（編輯：李明宗）1101224