更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／國中生助拾荒婦收拾掉落廢紙 民眾讚：找回台灣的樸實
首頁 / 重點新聞

友達高階主管收回扣遭起訴 公司7年損失至少24億元

2021/12/24 17:03（12/24 19:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣24億元。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣24億元。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣24億餘元，檢方今天以違反證券交易法等罪嫌起訴兩人。

根據台灣新竹地方檢察署提供新聞資料，日前獲報一家面板大廠經內部稽核發現，銷售部主管主導異常交易造成公司損失，金額鉅大，攸關投資大眾權益。

檢方告訴中央社記者，蘇姓男子透過壓低友達所售面板價格，再由蘇姓男子轉介中國客戶，轉向與蔡姓男子購買，價差利益留在蔡姓男子公司，友達銷售部宮姓經理後來也參與價差運作。

檢方說，蔡姓男子透過各種洗錢管道，給蘇姓男子佣金，蘇姓男子提供不知情親屬人頭帳戶，假借發放薪資等名義獲不法所得，或將不法所得購置不動產，登記在蘇姓男子親友名下。

檢方調查蘇姓、蔡姓男子共分不法所得，目前初估蘇姓男子至少獲9337萬元，宮姓男子除獲10萬元回扣，也獲價差不法所得約600萬元，而蔡姓男子則自願提出1000萬元不法所得給地檢署查扣。

檢方說，蘇姓與宮姓男子為高階主管，有面板銷售訂價權限，已坐領高薪，卻不為雇主爭最佳利益，反而利用自身優勢，掌握市場價格資訊，設計各種價差交易等，牟取私利。

檢方表示，蘇姓與蔡姓男子造成公司及投資股民鉅額損失，又輸送不法利益到中國，間接削弱台灣經濟實力，依違反證交法、中華民國刑法背信及洗錢等罪嫌起訴，宮姓男子依違反證交法與背信罪嫌起訴。

檢方說，蘇姓男子犯嫌重大且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，蔡姓、宮姓男子都以200萬元交保。（編輯：李明宗）1101224

延伸閱讀
變種病毒來襲 面板雙虎：備料需求不減、供需健康新北工程局公務員涉圖利 檢調約談13人搜索興富發旗下潤隆建設反貪腐 法務部擬增訂不法餽贈、不法關說罪高階主管遭控內鬼致損失24億 友達：依法追償
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族