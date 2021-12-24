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高階主管遭控內鬼致損失24億 友達：依法追償

2021/12/24 19:39（12/24 19:50 更新）
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（中央社記者潘智義台北24日電）友達光電一名蘇姓高階主管遭控引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再賣出。友達今天回應，將依法追究其賠償責任及不法所得，以捍衛公司及股東權益。

根據新竹地檢署指出，友達光電銷售部蘇姓主管，引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後，再轉介中國客戶轉向蔡姓男子購買，價差利益留在蔡姓男子公司，相關案件7年造成友達損失至少新台幣24億餘元，逼近109年稅後淨利33億餘元，檢方今天以違反證券交易法等罪嫌起訴。

友達透過書面回應，該案於事件發現時，即責成相關單位進行調查，並於第一時間主動通報檢調單位，全力配合檢調偵查程序；感謝檢調單位的細心查證，使全案得以釐清事證，並將涉案人員起訴偵辦。

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友達表示，對於不肖員工的涉貪行為，公司深感痛心；本案經法院認定後的損害利益，公司將依法追究其賠償責任及追溯不法所得，以捍衛公司及股東權益。

友達強調，對員工的操守一向有高標準的要求，以建立誠信企業文化，若員工有違紀及損害公司權益等行為，絕不寬貸，將持續落實內控管理機制，並已全面檢討、精進相關流程管控機制。本案對公司營運，包括銷售及客戶服務，均無影響。（編輯：林興盟）1101224

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