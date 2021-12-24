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石木欽案
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石木欽案1/51

石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案 懲戒法院判決罰俸1年

2021/12/24 10:17（12/24 11:27 更新）
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石木欽（圖）被控與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院24日判決石木欽罰款最後月俸給總額1年。（中央社檔案照片）
石木欽（圖）被控與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院24日判決石木欽罰款最後月俸給總額1年。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北24日電）前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年，約新台幣354萬餘元。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。

懲戒法院認定有違失行為但逾追懲時效部分，包括石木欽

石木欽小檔案

  • 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等
  • 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、中興大學法律學系大學畢業
  • 經歷：106年12月就任公務員懲戒委員會委員長、高等法院院長、最高法院法官兼庭長、最高法院法官、台南地方法院檢察處檢察官
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自民國86年7月22日起至90年5月30日間，多次與富商翁茂鍾飲宴及討論百利案；92年6月20日、93年6月3日接待翁茂鍾進入最高法院院內。

另外，石木欽於87年至88年間以配偶、次子名義買賣怡安公司股票的行為。懲戒法院也認為超過10年追懲時效，應予免議。

另外，石木欽其餘被控與翁茂鍾餐敘、球敘未迴避部分，懲戒法院認為沒有證據認定石木欽違反規定，因此不付懲戒。

石木欽被控自民國86年7月22日至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任案件訴訟代理人或辯護人在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益。

監察院認定石木欽違反公務員服務法、法官法、法官社交及理財自律事項、法官倫理規範等，去年8月間彈劾石木欽，並移送懲戒法院職務法庭審理。（編輯：李錫璋）1101224

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