遭判罰俸1年 石木欽：深表遺憾、將提上訴

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石木欽（圖）被控與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院24日判決石木欽罰款最後月俸給總額1年；石木欽表示將提起上訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北24日電）前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，判決罰俸1年；石木欽透過律師發表聲明表示，深表遺憾，將提起上訴。

懲戒法院職務法庭指出， 石木欽 石木欽小檔案 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、中興大學法律學系大學畢業

經歷：106年12月就任公務員懲戒委員會委員長、高等法院院長、最高法院法官兼庭長、最高法院法官、台南地方法院檢察處檢察官 看更多 關閉 於民國97年間由配偶以次子名義，買進翁茂鍾經營、控制的聯亞光電工業公司未上市公司股票100張，並在聯亞公司上市後，於104年至105年間賣出，明顯違反法官倫理規範、法官守則暨法官社交及理財自律事項等規定，且情節重大。

職務法庭針對石木欽以妻兒名義購買聯亞股票，判決罰俸1年（約新台幣354萬元），可上訴；石木欽被控與翁茂鍾餐敘討論百利案、購買怡安股票部分均逾追懲時效，予以免議。

石木欽聲明表示，職務法庭認定本案有10年追懲時效適用，因此就監察院指控他購買怡安、佳和公司股票及與翁茂鍾餐聚，以超過10年時效為由而免議。

石木欽說，職務法庭更進一步認為，他任職最高法院法官期間無不當行為，且其餘餐敘、球聚及監察院指控他未迴避的部分，均無證據證明他有違反任何規定，所以不付懲戒。因此，監察院對他的指控及主張本案件沒有時效適用，均明顯不實。

但石木欽認為，他接洽兒子於97年買進聯亞股票，此部分縱有不當，但追懲時效已完成，職務法庭卻將他兒子於104年、105年賣出聯亞股票的個人行為，與他介紹買賣的行為，認定為具有一體性，而判罰俸1年，對此深感遺憾，將提起上訴。（編輯：李錫璋）1101224