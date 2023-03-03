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不當接觸翁茂鍾 前法官林金村判免議及不受懲戒

2023/3/3 12:49（3/3 13:07 更新）
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圖為富商翁茂鍾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北3日電）已退休的台灣高等法院前法官林金村被控任職法院期間，與涉訟當事人富商翁茂鍾有不當接觸，監察院彈劾後移送懲戒，懲戒法院今天判決林金村免議及不受懲戒。全案可上訴。

監察院指出，林金村自民國88年間起至103年間，擔任台灣高等法院台南分院、台灣高等法院法官兼庭長，知悉翁茂鍾或其相關聯公司為涉訟當事人，仍多次與翁茂鍾餐敘、會面交往，並收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，與涉訟當事人有不當接觸往來情事。

監察院認為，林金村所為有損法官獨立、公正、中立、廉潔、正直形象及法官職位尊嚴與職務信任，事證明確，有重大違失，依法提案彈劾並移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為林金村明知翁茂鍾及其經營、管理的企業有諸多案件，卻長期接受翁茂鍾邀宴，並收受翁茂鍾致贈的襯衫，且引介司法官與翁茂鍾認識，應受罰款處分，但已逾懲戒權行使期間，判決免議。

懲戒法院指出，依翁茂鍾筆記本內容記載，林金村首次與翁茂鍾餐敘時是受邀前往，到場才知道有翁茂鍾等人在現場，且無證據證明翁茂鍾有與林金村談論案件，當天餐宴是正常餐敘；筆記本雖有記載贈送林金村保養品，但沒有證據能證明，因此判決不受懲戒。全案可上訴。

前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，衍生多件前及現任法官、檢察官相關案件。其中，懲戒法院職務法庭去年9月間判決石木欽撤職，並停止任用一年確定。銓敘部與司法院依規定要求石木欽需繳回已領60%退休、退養金。

另外，最高行政法院法官鄭小康獲判免議確定，前法官顏南全、曾平杉均獲判免議及不受懲戒，前法官陳義仲獲判免議；前高檢署檢察官羅榮乾獲判罰俸10個月。

前最高行政法院院長林奇福、前台南地方法院法官蘇義洲、前台南地檢署檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬等人涉及與翁茂鍾不當接觸，也同樣遭監察院彈劾，案件正由懲戒法院審理中。（編輯：戴光育）1120303

#翁茂鍾
#林金村
#石木欽
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