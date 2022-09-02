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與翁茂鍾不當接觸案判撤職確定 石木欽：遺憾

2022/9/2 17:58（9/2 18:59 更新）
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石木欽（圖）與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院今天改判撤職並停止任用1年確定。（中央社檔案照片）
石木欽（圖）與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院今天改判撤職並停止任用1年確定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北2日電）石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院二審判決石木欽撤職並停止任用1年，全案確定。石木欽透過律師回應表示，這是一個因人設事的判決，他對判決結果深表遺憾。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。民國101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。職務法庭二審今天改判石木欽撤職，並停止任用1年。全案確定。

石木欽指出，依懲戒法院一慣的見解，對於超過10年時效懲戒權的行使期間，都不納入懲戒，但此次判決，僅憑片段主觀記載的筆記本，就以偏概全的將他自民國86年到96年已經超過10年的行為，都認定應受量處的依據。

石木欽認為，此判決完全失去懲戒權行使規定的意義，也違反信賴保護。這是一個因人設事的判決，他對判決結果深表遺憾。（編輯：張銘坤）1110902

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