石木欽遭改判撤職確定 不用繳逾300萬元罰金

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（中央社記者林長順台北2日電）前公懲會委員長石木欽與商人翁茂鍾不當接觸案，一審判罰俸1年、約新台幣354萬餘元；懲戒法院二審改判撤職並停止任用1年。法界人士說，此案適用修正前法官法，不用繳這筆罰金。

石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。民國101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。職務法庭二審今天改判石木欽撤職，並停止任用1年。全案確定。

法界人士表示，石木欽案一審雖然判罰俸1年、約新台幣354萬餘元，但二審改判後，石木欽當然不用繳這筆罰金。

法界人士指出，石木欽於民國106年12月20日自台灣高等法院院長職務退休，接任公務員懲戒委員會委員長（已改制懲戒法院）為特任官，並於109年9月16日辭職。媒體日前報導石木欽每月領取18萬餘元退養金。相關機關以事涉個人隱私，不願證實。

法界人士表示，法官法修法後於109年7月17日施行，在懲戒處分的種類上，增加對於已離退的受懲戒人剝奪退休給與的處分。不過，懲戒法院二審以修正前的法官法判決石木欽案，並不適用剝奪退休金的規定。（編輯：戴光育）1110902