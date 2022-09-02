石木欽案改判撤職 司改會：處分應該更重

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（中央社記者林長順台北2日電）石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院今天改判撤職並停止任用1年確定。民間司法改革基金會表示，判決認定適用「違失行為一體性」，已樹立懲處法官違紀的典範，但處分應該更重。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。職務法庭二審今天改判石木欽撤職，並停止任用1年。全案確定。

司改會指出，懲戒法院認定石木欽近20年來的不當飲宴、股票買賣等行為，具有「違失行為一體性」原則的適用，並願綜合考量石木欽近20年來敗壞司法風紀程度，改處以石木欽撤職處分，已樹立懲處法官違紀的典範，殊值贊同。

司改會認為，此判決顯已向社會大眾彰顯司法系統勇於認錯及改正的精神，也將成為日後懲戒法官的典範案例，就判決理由及撤職的結果，司改會皆敬表贊同。

司改會表示，但除撤職外，懲戒法院僅處以石木欽停止任用1年，該處分仍然過輕，不足做為其他法官、檢察官的表率，實應處以更重處分，始能收警惕之效。

司改會指出，自108年起，監察院陸續彈劾石木欽、羅榮乾、鄭小康、曾平杉、林奇福、顏南全、蘇義洲等法官，且皆於懲戒法院審理中，懲戒法院應基於同一標準，嚴加審理其他相關連案件，並應綜合評估其他法官長年的違失行為後，處以違紀法官最適切的處分，杜絕本案對司法信譽造成的傷害。（編輯：張銘坤）1110902