石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案 二審改判撤職停止任用1年

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前公懲會委員長石木欽（圖）與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。職務法庭二審2日改判撤職，並停止任用1年。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北2日電）前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。職務法庭二審今天改判撤職，並停止任用1年。全案確定。

石木欽 石木欽小檔案 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、中興大學法律學系大學畢業

經歷：106年12月就任公務員懲戒委員會委員長、高等法院院長、最高法院法官兼庭長、最高法院法官、台南地方法院檢察處檢察官 看更多 關閉 被控自民國86年7月22日至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益。

監察院於109年8月間彈劾石木欽，並移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭認定石木欽透過配偶以兒子名義買進聯亞股票有違失，罰俸1年，約新台幣354萬餘元。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。

監察院、石木欽均提起上訴。職務法庭二審於今年6月間召開準備程序庭，石木欽請假未到；職務法庭8月間召開言詞辯論庭，石木欽以家中有事請假未到，由代理人進行辯論程序。合議庭庭末諭知辯論終結，今天下午3時宣判。（編輯：張銘坤）1110902