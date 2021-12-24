石木欽懲戒罰俸1年 司改會：不符合比例建議上訴

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（中央社記者林長順台北24日電）前公懲會委員長石木欽懲戒案，懲戒法院今天判決罰俸1年。民間司改會發表聲明指出，石木欽犯後態度惡劣，罰俸1年不符合比例原則，且時效爭議尚待釐清，建議監察院提起上訴。

司改會指出，石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當來往案，衍生約120多名法官、檢察官受調查，且司法院與法務部已將20名法官與11名檢察官移送懲處，對司法信譽傷害至深。但案發至今，石木欽未曾表示懺悔公開道歉，反而透過媒體指控司法迫害等，嚴重毀壞人民對法官群體的想像。

司改會表示，依監察委員估計，石木欽長期買賣相關股票，獲利金額可達新台幣5400萬元，但此判決罰俸1年金額「僅」354萬元。此外，石木欽已退休，罰俸不影響轉任律師的資格，放任這樣善於經營關係的退休法官能擔任律師賺錢，「符合懲戒法官的比例原則嗎？」

司改會整理職務法庭歷年懲戒法官、檢察官名單，其中如前台中高分院曾謀貴法官收受禮物被撤職、前新竹地院吳振富法官請助理按摩被免除法官職務、前台北高等行政法院陳鴻彬法官性騷擾助理被免除法官職務，這些行為相較石木欽明顯輕微，對司法信譽的影響也相對較小，但卻受到比石木欽更嚴重的懲戒處分。石木欽罰俸1年，「符合懲戒法官的比例原則嗎？」

司改會表示，今年6月28日對懲戒法院提出法庭之友意見書，建議「本案不得以逾懲戒權行使期間而為免議判決，並應適用法官法相關規定。...若法官當受免除法官職務...、撤職...等懲戒處分者，違失情節嚴重，已不適任法官，乃不受追懲期間之限制。」

然而，此判決仍以追懲時效消滅為由，認定石木欽與翁茂鍾多次飲宴討論百利案等行為均「免議」。司改會認為，此判決免議部分顯有法律爭議，涉有「判決不適用法規或適用不當者」的違誤，建議監察院應提起上訴，釐清爭議。（編輯：戴光育）1101224