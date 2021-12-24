石木欽遭判罰俸1年 翁茂鍾仍涉多案未結

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（中央社記者蕭博文、林長順台北24日電）前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當接觸，今天遭懲戒法院判罰款最後月俸給總額1年。翁茂鍾則涉嫌造假社會勞動時數，上訴二審中，另有多案由地檢署偵辦中。

全案起於，最高檢察署於民國103年起多次接獲檢舉，指翁茂鍾在案件審理中，涉以與石木欽交情深厚為由關說法官；案經台北地檢署追查，未發現司法官涉及犯罪而簽結，但查知石木欽與翁茂鍾不當往來，函轉司法院議處。

108年9月間，司法院人事審議委員會認定石木欽與翁茂鍾不當往來，決議移送監察院，全案因而曝光；監察院109年8月彈劾石木欽，移送懲戒法院職務法庭。

今年4月間，檢方針對翁茂鍾發動搜索，查出翁茂鍾100年間因炒股遭判刑1年定讞，獲准易服社會勞動2196小時後，竟勾結員警造假勞動時數。案經台南地檢署起訴，一審台南地方法院判翁茂鍾有期徒刑2年2月，目前上訴二審中。

另一方面，法務部及司法院各進行2波調查報告後，發現前調查官秦台生、李錨曾偵辦與翁茂鍾相關案件，又與翁茂鍾有不當往來，移由檢察機關調查，台北地檢署已分案釐清是否涉嫌不法。

民團後來告發司法官林奇福、石木欽、顏南全、蘇義洲、方萬富、曲鴻煜等6人，涉及貪污等罪，也由北檢偵辦中。

台灣高等檢察署則將與翁茂鍾有關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」、「怡安公司內線交易案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「應華炒股案」等4件刑案，分別發交台南地檢署（前2案）、台北地檢署及台中地檢署重啟調查。

另外，銀行經理諸慶恩涉偽造定存單，判刑後病故；高檢署發現翁茂鍾為此案頻繁接觸司法檢調人士，有重大不法疑慮，向高院聲請再審遭駁回，5月間提起抗告，現由最高法院審理中。（編輯：李錫璋）1101224