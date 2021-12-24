懲戒法院：石木欽購聯亞股有違失 餘逾時效免議

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（中央社記者林長順台北24日電）石木欽懲戒案，懲戒法院認定石木欽以妻兒名義購買聯亞股票有違失，判決罰俸1年，約354萬元。石木欽被控與翁茂鍾餐敘討論百利案、購買怡安股票部分均逾追懲時效，予以免議。

石木欽被控自民國86年7月22日至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任案件訴訟代理人或辯護人在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益。

監察院認定石木欽違反公務員服務法、法官法、法官社交及理財自律事項、法官倫理規範等，去年8月間彈劾石木欽，並移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院指出，石木欽於民國97年6月9日由配偶以次子名義，買進富商翁茂鍾所經營、控制的聯亞光電工業公司未上市公司股票100張，並在聯亞公司上市後，於104年4月15日至105年7月29日間陸續賣出股票。

懲戒法院認為，石木欽以妻兒名義買賣聯亞股票期間，翁茂鍾的民刑事案件正審理中，明顯違反法官倫理規範第5條及第22條等規定，情節重大，考量石木欽與翁茂鍾認識數十年且交情甚篤的好友，但失去應有分際，雖然不能免除違失責任，仍應受斟酌，才符合比例原則。

懲戒法院表示，基於實體從舊從輕原則，審酌石木欽違失行為的動機、目的、手段、適用法規的懲戒處分有限等因素，僅能依修正前法官法第50條第1項第4款規定，處以法定最重的罰款處分，數額為任職時最後月俸給總額1年。

據了解，石木欽任職時最後月俸給為每月新台幣29萬5735元，1年月俸總額為354萬8820元。

懲戒法院指出，法官法於101年7月6日施行，石木欽在此之前的違失行為，均應依當時的公務員懲戒法規定，而依舊公懲法第25條規定，違失行為終了逾10年者，追懲時效消滅，應予免議。

懲戒法院表示，石木欽分別於86年7月22日、87年2月13日、87年11月5日、88年10月1日、88年10月4日、88年12月2日、90年5月30日與翁茂鍾飲宴及討論百利案；石木欽於87年至88年間及92年至96年以配偶、次子名義買賣佳和、怡安股票的違失行為，雖然情節重大，本應受懲戒，但已逾10年追懲時效，應予以免議。

另外，石木欽與翁茂鍾等人其餘餐宴、球敍、未迴避部分，懲戒法院認為無證據可以認定有何違反規定，因此不併付懲戒。

懲戒法院指出，石木欽免議部分的違失行為，雖因逾10年追懲時效，而應予以免議，然已足認石木欽長期未拿捏身為法官，交友應當謹慎，若友人經常涉訟而請教或討論法律問題，容易使一般人認為案件當事人訴訟上有法官為其後盾的不良觀感。（編輯：李錫璋）1101224