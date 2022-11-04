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不當接觸案判撤職確定 石木欽退休退養金減60%

2022/11/4 19:02（11/4 19:20 更新）
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前公懲會委員長石木欽（圖）與商人翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院二審改判撤職並停止任用1年確定，銓敘部與司法院日前依法官法規定，自始減少石木欽退休退養金60%。（中央社檔案照片）
前公懲會委員長石木欽（圖）與商人翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院二審改判撤職並停止任用1年確定，銓敘部與司法院日前依法官法規定，自始減少石木欽退休退養金60%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北4日電）石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院二審判決撤職，停止任用1年確定。銓敘部與司法院日前依法官法規定，自始減少石木欽退休及退養金60%，石木欽需繳回已領60%退休退養金。

另外，因石木欽被判處撤職確定，法務部日前也依律師法規定，廢止石木欽的律師證書。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。民國101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。職務法庭二審9月間改判石木欽撤職，並停止任用1年。全案確定。

石木欽於民國106年12月20日自台灣高等法院院長職務退休，接任公務員懲戒委員會委員長（已改制懲戒法院）為特任官，並於109年9月16日辭職。

法界人士指出，依法官法第50-1條規定，法官退休或其他原因離職後才受到處分確定者，應剝奪或減少其退休金、退養金，其中，被撤職者，應自始減少其退休金及退養金60%。

據了解，銓敘部收到懲戒法院判決書後，依法官法規定，核定自始減少石木欽的退休金60%，司法院也據此自始減少石的退養金60%。

媒體報導，石木欽每月約領取18萬餘元退休金及退養金，銓敘部及司法院共計要求石木欽繳回已領退休、退養金的6成約410萬餘元。不過，相關機關以事涉個人隱私，不願證實。（編輯：張銘坤）1111104

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