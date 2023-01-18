不當接觸翁茂鍾 曾平杉獲判不受懲戒及免議

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（中央社記者林長順台北18日電）台灣高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，監察院彈劾後移送懲戒。懲戒法院今天判決曾平杉部分不受懲戒，部分免議，可上訴。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院於民國109年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院人審會110年1月29日認定前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村，與翁茂鍾有不當往來，移送監察院。

監察院調查，曾平杉從86年6月起到102年12月間，在任職法院期間，與翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾給他本人、家人及友人各類幫助，還收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，與涉訟當事人有不當接觸往來。

監察院認為，曾平杉身為法官，卻未能審慎交友，保持應有分際，嚴重損及法官應保有的獨立、公正、中立、廉潔、正直形象及法官職位尊嚴與職務信任，核有違失，情節重大，去年3月間通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，曾平杉與翁茂鍾討論「百利案」並提供法律意見、因個人投資土地失利，透過翁茂鍾協助處理善後、接受翁茂鍾致贈的襯衫4件、保養品3次等行為有違失，但已逾10年追懲期間，判決免議。

曾平杉其餘被指控部分，懲戒法院認為，查無積極事證足認曾平杉有何違失情事，判決不受懲戒。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120118