鹿希派抽大麻菸後首露面 吳宗憲：沒辦法原諒[影]

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藝人吳宗憲的兒子鹿希派（右）26日涉嫌在夜店外抽大麻菸遭逮，以新台幣10萬元交保。鹿希派29日如期在台北舉辦全新創作專輯「P」發片記者會，吳宗憲（左）突現身勉勵。中央社記者張新偉攝 110年12月29日

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（中央社記者王心妤台北29日電）藝人吳宗憲兒子鹿希派26日在北市信義區夜店外抽大麻菸遭逮，吳宗憲今天無預警出現在鹿希派道歉記者會說重話表示，「沒有辦法原諒。」

23歲歌手鹿希派（本名吳睿軒）26日凌晨在台北市信義區夜店外抽大麻菸，遭警方移送台北地檢署偵辦。鹿希派供稱自己並未吸食大麻，是因友人請他抽菸才誤用。檢察官訊問後，諭令鹿希派新台幣10萬元交保。

鹿希派畢業於美國伯克利音樂學院，原訂今天舉辦新專輯P的發片記者會，但因為抽大麻菸遭逮，改為出面道歉。鹿希派表示，此次專輯將不會有後續的宣傳計畫，但音樂是一輩子的志向，仍在考慮是否退出演藝圈或是改為幕後創作。

記者會中途，原本說不會到場的吳宗憲卻現身，他表示沒辦法原諒鹿希派，因為家教本來就很嚴格，太太知道後也落淚。吳宗憲更搬出自己的父母說：「我待會要去看阿公阿嬤，祖宗十八代沒有前科，連記小過都沒有，我要對我的父母親有交代。」他更問鹿希派有沒有勇氣和阿公阿嬤懺悔。

吳宗憲也透露鹿希派在家族對話提到，過去曾認為父母和姊姊的叮嚀是種限制，因此度過怨天尤人的3年，但現在才知道其實自己是後知後覺，都是對工作和生活不夠積極的藉口。

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吳宗憲也提到自己對鹿希派說出重話，女兒吳姍儒（Sandy）明年1月舉辦婚禮，「如果確定你（鹿希派）不去，那我才要約我的朋友，你確定要去，我就不去了，因為我是人，不是狗，沒辦法接受大家用異樣的眼光看我 。」

吳宗憲說，對於孩子的教育都是「身教」，自己沒有做的事，孩子也不能做，「只是我死都沒想到，他會笨到抽大麻。」他坦言，原本不想出席記者會，但捨不得和心疼兒子獨自面對媒體，仍決定下來說話並給予擁抱，「他少根筋，但你們要說他壞嗎？他也沒做過什麼壞事，每個禮拜會出現教會的人，怎麼會說他壞呢？」（編輯：張雅淨）1101229

藝人吳宗憲（左）的兒子鹿希派（吳睿軒）（右）29日在台北舉辦新專輯發片記者會，由於近日鹿希派涉入大麻菸事件引風波，吳宗憲也親自現身訓勉兒子，並擁抱致意。中央社記者張新偉攝 110年12月29日