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北市生育獎勵金加碼 第2胎2.5萬、第3胎3萬

2021/12/29 15:50（12/29 16:37 更新）
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台北市生育獎勵金加碼，第2胎以上每胎各5000元，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元。（圖取自Pixabay圖庫）
台北市生育獎勵金加碼，第2胎以上每胎各5000元，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市生育獎勵金繼9月放寬設籍期間至10個月、加碼第3胎至2萬5000元後，市府今天宣布，將再加碼第2胎以上每胎各5000元，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元。

台北市民政局今天發布新聞稿表示，為嘉惠生育新生兒的家庭，台北市長柯文哲昨天在市長室會議拍板「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，將針對第2胎加碼新台幣5000元至2萬5000元，第3胎加碼至3萬元。

民政局指出，草案將送法務局法規委員會並經市政會議審議通過後，由柯文哲發布生效，預計明年上路，將有近萬名新生兒家庭受惠。

民政局表示，今年截至11月生育獎勵金共執行3億333萬5000元預算，明年度已編列3.8億元預算，將在額度內使用。

先前9月起台北市生育獎勵金發放辦法將設籍期間由1年縮減為10個月，並將北北基連續設籍期間納入計算，第3胎加碼至2萬5000元。（編輯：李亨山）1101229

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