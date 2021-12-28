更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 生活

台南提高生育獎勵金 首胎6000變1萬

2021/12/28 10:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市預定民國111年實施多項民生新制，其中1月1日起產婦生產第1名新生兒的生育獎勵金從新台幣6000元提高至1萬元，盼有助提高市民生育意願。

台南市生育獎勵金新制從1月1日開始實施，第1名新生兒從6000元提高到1萬元，其餘維持不變，分別為第2名1萬2000元，第3、4名3萬元，第5名以上每名5萬元。

台南市長黃偉哲今年8月宣布這項政策時表示，台南市在財政能力許可情況下，努力增加社會福利，生育獎勵金是希望市民能感受市府祝福心意，市府團隊也會努力使社會福利及育兒福利措施越趨完備，鼓勵市民多生育。

稅賦新制方面，台南市議會已通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正案，提高非自住房屋稅率，從原本每戶都是課徵1.5%，修正為持有台南市非自住房屋1戶者，每戶課徵1.5%；2戶至3戶者，每戶1.8%；4戶至5戶者，每戶2.4%；6戶以上者，每戶3.6%，111年7月1日起施行。

台南市政府財政稅務局發布新聞稿指出，這次修正案對供自住使用者的本人、配偶及未成年子女全國合計3戶內，仍維持1.2%優惠稅率，絕不受影響，也使有能力擁有較多房屋者，多負擔一點稅，並對非屬囤房性質房屋及可能租金轉嫁問題設計相關配套措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，台南市環保局將「奇美博物館及台南都會公園」劃設為空氣品質維護區，在大門入口、停車場等4處導入智慧型車牌辨識系統進行管制，管制對象為未取得有效期限內自主管理標章的1至3期柴油大客車、大貨車，以及出廠滿5年以上未完成年度定期檢驗的燃油機車。

環保局指出，這項新制於111年1月至6月為宣導期，7月起柴油車及燃油機車應符合規定才能駛入。（編輯：孫承武）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族