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拜登30日再與蒲亭通話 盼外交解決烏克蘭緊張

2021/12/30 03:16（12/30 08:38 更新）
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在烏克蘭情勢高度緊張之際，白宮宣布，美國總統拜登（左）及俄羅斯總統蒲亭（右）30日將再度通話。（左圖取自facebook.com/joebiden，右圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
在烏克蘭情勢高度緊張之際，白宮宣布，美國總統拜登（左）及俄羅斯總統蒲亭（右）30日將再度通話。（左圖取自facebook.com/joebiden，右圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國總統拜登30日將應俄羅斯要求，與俄羅斯總統蒲亭通話，這是兩人不到一個月內2度對話。美國資深官員表示，拜登將尋求以外交途徑解決烏克蘭緊張局勢。

白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）今天透過聲明指出，拜登（Joe Biden）30日將與蒲亭（Vladimir Putin）討論一系列議題，包括即將舉行的美俄雙邊安全會談。這是2人在12月7日通話後第2次對話。

霍恩表示，拜登政府將持續與歐洲盟友與夥伴展開廣泛的外交活動，就共同因應俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結進行磋商與協調。

美方資深官員則指出，這次通話是應俄羅斯方面的要求，拜登接受這項要求，因為「在涉及俄羅斯議題上，領袖間的直接對話無可替代」。

官員表示，拜登將向蒲亭表明，只要俄羅斯願意，是可以透過外交途徑緩解區域緊張關係，但若局勢進一步惡化，「我們也做好因應的準備」。

鑒於俄羅斯有侵略烏克蘭的隱憂，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日下令「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦打擊群留守地中海，讓歐洲盟友安心。一名國防官員指出，這次「行程的改變，反映出有需要繼續駐守歐洲，也有必要再次向美國盟友和伙伴保證我們在集體防禦的承諾」。（編輯：陳惠珍）1101230

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