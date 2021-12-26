俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭

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（中央社法蘭克福/布拉格26日綜合外電報導）根據德國輸送管線業者Gascade的數據，俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管，今天連續第6天反向輸送天然氣回波蘭。

數據顯示，在德國和波蘭邊界馬爾諾（Mallnow）的計量點，天然氣今天以每小時近120萬千瓦/時的數量往東輸送進入波蘭，這樣的水準預計將持續一天。

Gascade是俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和石油天然氣公司Wintershall DEA合資企業WIGA旗下的公司。Wintershall DEA則是德國化學巨擘巴斯夫（BASF）和俄羅斯業者LetterOne的合資企業。

俄羅斯本週表示，這次的天然氣反向輸送並非出於政治動機，但時間點適逢莫斯科與西方國家因烏克蘭關係緊張升高之際，已造成天然氣價格攀抵歷史高點。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）23日表示，德國將俄羅斯天然氣轉賣波蘭和烏克蘭，而未紓解過熱的市場，同時將俄羅斯天然氣反向輸送和天然氣價格飆升，歸咎於德國的天然氣進口商。

斯洛伐克天然氣管線業者Eustream今天的數據顯示，俄羅斯天然氣從烏克蘭透過大卡普沙尼（Velke Kapusany）邊界點輸送到斯洛伐克的天然氣數量為73萬9826百萬瓦/時，略低於昨天的74萬7031百萬瓦/時，也低於近幾週的水準。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101226