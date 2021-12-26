更多編輯台推薦新聞：
影片／韋伯太空望遠鏡升空 拚揭開140億年前宇宙誕生奧祕
科技

影片／韋伯太空望遠鏡升空 拚揭開140億年前宇宙誕生奧祕

一週大事／疫情擾亂耶誕節、朴槿惠獲特赦、衛生紙喊漲...
生活

一週大事／疫情擾亂耶誕節、朴槿惠獲特赦、衛生紙喊漲...

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭
首頁 / 重點新聞

俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭

2021/12/26 17:41（12/26 18:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管，26日連續第6天反向輸送天然氣回波蘭。（美聯社）
俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管，26日連續第6天反向輸送天然氣回波蘭。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福/布拉格26日綜合外電報導）根據德國輸送管線業者Gascade的數據，俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管，今天連續第6天反向輸送天然氣回波蘭。

數據顯示，在德國和波蘭邊界馬爾諾（Mallnow）的計量點，天然氣今天以每小時近120萬千瓦/時的數量往東輸送進入波蘭，這樣的水準預計將持續一天。

Gascade是俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和石油天然氣公司Wintershall DEA合資企業WIGA旗下的公司。Wintershall DEA則是德國化學巨擘巴斯夫（BASF）和俄羅斯業者LetterOne的合資企業。

俄羅斯本週表示，這次的天然氣反向輸送並非出於政治動機，但時間點適逢莫斯科與西方國家因烏克蘭關係緊張升高之際，已造成天然氣價格攀抵歷史高點。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）23日表示，德國將俄羅斯天然氣轉賣波蘭和烏克蘭，而未紓解過熱的市場，同時將俄羅斯天然氣反向輸送和天然氣價格飆升，歸咎於德國的天然氣進口商。

斯洛伐克天然氣管線業者Eustream今天的數據顯示，俄羅斯天然氣從烏克蘭透過大卡普沙尼（Velke Kapusany）邊界點輸送到斯洛伐克的天然氣數量為73萬9826百萬瓦/時，略低於昨天的74萬7031百萬瓦/時，也低於近幾週的水準。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101226

延伸閱讀
蒲亭：俄羅斯履約賣德國便宜天然氣 可轉賣鄰國比利時現有核電廠2025年關閉 或採天然氣發電補能源缺口特派專欄／歐洲疫情燒電價貴 今年耶誕節格外悶棄用石油成顯學 但世界準備好了嗎？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族