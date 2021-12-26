棄用石油成顯學 但世界準備好了嗎？

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）氣候危機讓棄用石油成為熱議話題，但有鑑於全球經濟對石油極度仰賴，這任務說來容易，做來卻異常艱鉅。

非營利「國際石油變革組織」（Oil Change International）的尤阿拉倫（Romain Ioualalen）表示：「2021年多項發展清楚顯示，那個（石油）產業沒有未來。」

國際能源總署（International Energy Agency, IEA）5月間警告，如果想在2050年前達成淨零碳排，讓全球升溫增幅有機會控制在攝氏1.5度以下，就必須立即停止對化石燃料計畫的新投資。

對一個在1970年第一次石油危機之後成立、以保護富裕石油消耗國能源安全為宗旨的組織而言，這樣的呼籲不啻為重大變革。

2021年另一個重要時刻，就是在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）承諾逐步放棄石油和天然氣的生產，儘管石油和天然氣大國無一加入那個集團。

「國際石油變革組織」的尤阿拉倫表示：「在國際氣候峰會期間談論停止開採碳氫化合物已不再是禁忌。」

仍占消耗能源8成的化石燃料，被明確歸咎為氣候變遷禍首；石油巨頭殼牌石油公司（Shell）最近以投資理由「不夠強有力」為由，決定退出蘇格蘭備受爭議的Cambo油田開發計畫，更讓環境捍衛者取得了象徵性的勝利。

專業服務公司EY能源專家阿吉米（Moez Ajmi）表示：「我們知道石油末日…近了這件事已經好幾年，但世界準備好面對沒石油的日子了嗎？在我看來，全球對石油仍非常依賴。」

國際能源總署也認為石油需求還會攀升，明年預計會達到疫情前每天近1億桶的程度。

過去數月原油價格回彈，產油國荷包滿滿，足以負擔展開新計畫所需。石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）最近表示：「談論石油和天然氣產業已是明日黃花、不再對石油和天然氣挹注新投資的說法，都會是誤導。」

法國石油巨擘道達爾能源（TotalEnergies）執行長普揚（Patrick Pouyanne）則說，他認為棄用石油終究會發生，因為大家真的有這種意識，但真正達成「需要時間」。

他說，這個議題方向錯誤，重點不應該擺在減少石油，而是要轉向消耗方面。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1101226