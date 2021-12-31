更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
元旦連假首日國道一早順暢 注意6大地雷路段
首頁 / 重點新聞

俄羅斯烏克蘭關係緊張 拜登應蒲亭要求2度通話

2021/12/31 06:40（12/31 08:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯總統蒲亭（左）與美國總統拜（右））30日進行12月第2度通話，討論相關議題，兩人談了近1個鐘頭。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
俄羅斯總統蒲亭（左）與美國總統拜（右））30日進行12月第2度通話，討論相關議題，兩人談了近1個鐘頭。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德拉瓦州威明頓市/莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯與西方國家的關係因烏克蘭而趨於緊張之際，美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭今天進行本月第2度通話，討論相關議題，兩人談了近1個鐘頭。

路透社報導，根據美國官員，在蒲亭（Vladimir Putin）要求下，雙方在格林威治時間20時35分開始通話，50分鐘後結束對談。

預料白宮和克里姆林宮很快會提供通話摘要。

俄國2014年占領屬於烏克蘭的克里米亞半島，並支持烏克蘭東部的分離主義者作戰，最近兩個月又在靠近烏克蘭的邊境地區集結數以萬計的兵力，令西方國家憂心。

俄國否認計劃攻擊烏克蘭，表示俄國有權在境內隨意調動部隊。

莫斯科政府同時表示，希望獲得有法律約束力的保證，要北大西洋公約組織（NATO）停止向東擴張，以及不會在烏克蘭或其他鄰國境內部署特定攻擊性武器。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外界預料拜登與蒲亭今天不只討論歐洲的緊張局勢，還會討論到其他多項議題，包括挽救伊朗核子協議的協商進展緩慢等。

今天進行領導人級別的對談後，美俄1月10日將舉行安全會議。莫斯科當局和北約代表接著預計於1月12日召開會議；俄羅斯和成員包含美國的歐洲安全暨合作組織（OSCE）也將於1月13日會談。（譯者：楊昭彥）1101231

延伸閱讀
美俄會談1月登場 白宮：不會對烏克蘭置之不顧俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭為防俄羅斯全面入侵 烏克蘭訓練平民上戰場專題／俄羅斯烏克蘭戰爭一觸即發？兩國情仇、國際反應一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族