俄羅斯烏克蘭關係緊張 拜登應蒲亭要求2度通話

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俄羅斯總統蒲亭（左）與美國總統拜（右））30日進行12月第2度通話，討論相關議題，兩人談了近1個鐘頭。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）

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（中央社德拉瓦州威明頓市/莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯與西方國家的關係因烏克蘭而趨於緊張之際，美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭今天進行本月第2度通話，討論相關議題，兩人談了近1個鐘頭。

路透社報導，根據美國官員，在蒲亭（Vladimir Putin）要求下，雙方在格林威治時間20時35分開始通話，50分鐘後結束對談。

預料白宮和克里姆林宮很快會提供通話摘要。

俄國2014年占領屬於烏克蘭的克里米亞半島，並支持烏克蘭東部的分離主義者作戰，最近兩個月又在靠近烏克蘭的邊境地區集結數以萬計的兵力，令西方國家憂心。

俄國否認計劃攻擊烏克蘭，表示俄國有權在境內隨意調動部隊。

莫斯科政府同時表示，希望獲得有法律約束力的保證，要北大西洋公約組織（NATO）停止向東擴張，以及不會在烏克蘭或其他鄰國境內部署特定攻擊性武器。

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外界預料拜登與蒲亭今天不只討論歐洲的緊張局勢，還會討論到其他多項議題，包括挽救伊朗核子協議的協商進展緩慢等。

今天進行領導人級別的對談後，美俄1月10日將舉行安全會議。莫斯科當局和北約代表接著預計於1月12日召開會議；俄羅斯和成員包含美國的歐洲安全暨合作組織（OSCE）也將於1月13日會談。（譯者：楊昭彥）1101231