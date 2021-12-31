新北1314就愛你跨河煙火璀璨迎新年 各式花火燃亮夜空

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新北市「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間在淡水河上璀璨施放，吸引不少民眾到場欣賞、拍照留念。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日

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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）迎接2022年，新北跨河煙火秀今晚8時22分在淡江大橋構台上絢麗綻放，時間長達13分14秒象徵「一生一世就愛你」，民眾驚呼「好美」聲不斷，讓帶著涼意滬尾晚風也隨熱情升溫。

配合淡江大橋將於2024年完工，相關工程已完成跨河構台，新北市政府今年選在此首辦「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀，施放超過1萬發煙火，可視範圍長達1公里，淡水及八里沿岸都有最佳觀賞點。

新北跨河煙火秀共分9大主題，搭配音樂節奏呈現震撼視聽覺饗宴，由「跨耀啟航」揭開序章、「光耀新北」劃下句點，並結合淡水特色打造「浪漫大河」及「淡水夕照」等浪漫煙花。

新北市政府指出，八里左岸公園今晚6時起陸續湧入等待煙火秀的人潮，不少民眾還自備野餐墊、童軍椅等裝備，三三兩兩席地而坐，自拍或是與裝置藝術大拍特拍，嘻笑玩樂相當愜意。

攝影玩家沈姓小姐向中央社記者表示，有許多攝影玩家早早腳架卡位，捕捉在黑夜海上的華麗光芒，此起彼落的快門聲，成為浪漫煙火秀的另類背景音。

她說，當火山、翅膀、扇形、跑動、蝴蝶、花朵等各式燦爛花火燃亮夜空，輝映淡水河波光粼粼，現場驚呼聲不斷，頻頻有民眾驚呼「好漂亮」及「好美」，還有小朋友驚喜分享自己看到什麼圖案。

沈姓小姐指出，接近煙火秀尾聲，原本連綿的火樹銀花曾一度出現幾秒空白，以為結束的民眾紛紛用力鼓掌，表達看完精彩表演的感動心情，突然天際又炸出朵朵花火，現場民眾忘情高喊「還有、還有！」場面相當熱絡。（編輯：戴光育）1101231

新北市「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間在淡水河上空璀璨登場，大批民眾湧入八里左岸公園欣賞美麗煙花綻放，準備迎接2022嶄新年度到來。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日

新北市31日晚間在淡水河畔舉辦「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀，吸引大批民眾攜家帶眷到場一睹美麗煙花點亮黑夜。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日

新北市政府31日晚間8時22分在淡水河畔舉辦「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀，提前用璀璨煙火和民眾一起揮別2021，準備迎接2022嶄新到來。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日

迎接2022新年，新北市府31日晚間在淡水河上空推出璀燦跨河煙火秀，時間長達13分14秒，也象徵「一生一世就愛你」。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日

新北市「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間8時22分在淡水河上空美麗綻放，八里左岸公園有許多攝影玩家早早先以腳架卡位，就為捕捉黑夜海上的華麗光芒。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日

新北市「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀31日登場，八里左岸公園也是極佳觀賞點，晚間湧入不少民眾，三三兩兩席地而坐，期待煙火施放。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日