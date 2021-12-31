北市跨年人數無上限 北捷運量較去年減60萬人次

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台北捷運公司表示，31日上午6時至晚間8時，捷運全線總運量約135.4萬人次，台北市政府周邊市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站4站運量約10萬人次，較11月至今每週六平均同時段運量增加約2.7萬人次。中央社記者陳昱婷攝 110年12月31日

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市跨年晚會登場，北市觀傳局表示，截至晚間9時，管制區內入場人數為3萬1118人；北捷表示，今天日運量已達135.4萬人次，但相較去年同期196.1萬人次大減60.7萬人次。

「台北最High新年城－2022跨年晚會」今晚登場，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今年雖劃設管制區，但並未設人數上限，民眾須戴口罩、量體溫及完成實聯制，由工作人員蓋手章後進場。

台北市觀傳局表示，截至晚間7時，管制區內入場人數約為1萬5375人；相較去年同期約4400人明顯增加。到了晚間9時，人數已增加到3萬1118人。

台北捷運公司表示，今天上午6時至晚間8時，捷運全線總運量約135.4萬人次，台北市政府周邊市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站4站運量約10萬人次，較11月至今每週六平均同時段運量增加約2.7萬人次。

不過，北捷去年統計，12月31日當天，截至晚間8時，全線總運量約196.1萬人次，市府周邊4站運量約13.9萬人次；2019年同期，全線總運量約224萬人次，市府周邊4站運量約20.2萬人次。

台北市2022跨年晚會由木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞）及Lulu黃路梓茵擔任主持人，表演卡司依序為梁靜茹、旺福、Tizzy Bac、黃小琥、告五人、徐佳瑩、茄子蛋、動力火車、四分衛、A-Lin。（編輯：郭諭儒）1101231

「台北最HIGH新年城–2022跨年晚會」31日晚間在台北市民廣場展開，吸引大批民眾到場參與，一起等待新年到來，樂團「旺福」台上開唱，舞台效果五光十色，場面熱鬧。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

「台北最HIGH新年城–2022跨年晚會」31日晚間在台北市民廣場熱鬧展開，歌手梁靜茹（左）與樂團「旺福」攜手獻唱，全場嗨翻。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

「台北最High新年城–2022跨年晚會」31日晚間在台北市民廣場盛大舉行，主持人Lulu黃路梓茵（中）同時也是表演嘉賓，精彩演出炒熱現場氣氛。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

2021年最後一天，各地跨年活動31日熱鬧舉行，台北市政府「台北最High新年城–2022跨年晚會」晚間盛大舉辦，網路實境節目「木曜4超玩」主持群邰智源（右3）、KID（左3）等人搭檔Lulu黃路梓茵（中）擔綱主持。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

全台瘋跨年，台北市跨年晚會31日晚間熱鬧登場，樂團「告五人」應邀演出，並合體歌手徐佳瑩（左3）帶來精彩歌曲，也炒熱現場氣氛。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

迎接2022年到來，台北市政府31日晚間在市民廣場舉行「台北最HIGH新年城–2022跨年晚會」，樂團「告五人」應邀開唱，全場嗨翻。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

「台北最HIGH新年城–2022跨年晚會」31日晚間在台北市民廣場展開，隨著時間越晚現場人潮也越多，大批民眾不畏寒風齊聚台前欣賞藝人演出。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日