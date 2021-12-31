北市跨年下午進場秩序佳 梁靜茹粉絲凌晨搶頭香

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「台北最High新年城–2022跨年晚會」31日晚間將登場，下午3時開放入場，歌手梁靜茹的粉絲李先生（左）凌晨4點就守在入口前，順利搶到頭香進場。中央社記者陳怡璇攝 110年12月31日

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市跨年晚會今天下午3時開放進場，實聯制可掃碼或用台北通App綁悠遊卡刷卡，首波約250人入場秩序佳，還有情歌天后梁靜茹的粉絲凌晨4時就到入口處搶頭香。

台北最HIGH新年城跨年晚會今天晚間在台北市政府前廣場舉行，下午3時開放入場，實聯制可掃QR Code或持台北通綁定的悠遊卡刷卡進出。

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工作人員宣導「掃碼走左邊，刷卡走右邊」，進場秩序順暢，不少民眾排隊時已掃完條碼，入場時間一到就可出示通關，約10分鐘後就無排隊人潮；大多數民眾還是掃碼，刷卡人數少，少數民眾不知道悠遊卡要綁台北通App，進場稍慢。

北市此次跨年演出陣容堅強，吸引粉絲一早來排隊。梁靜茹的粉絲李先生在凌晨4時就守在入口前，順利搶到頭香；也有「動力火車」粉絲不僅揪團看表演，還自備應援看板。（編輯：戴光育）1101231