元旦連假第2天國道現車潮 國5北上可能塞到凌晨

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高公局預計1日下午國1北向西螺-埔鹽系統等10路段是重點壅塞路段，其中國5北上恐塞至2日凌晨0時。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是元旦連假第2天，國道部分路段出現車潮導致壅塞。高公局預計下午國1北向西螺-埔鹽系統等10路段是重點壅塞路段，其中國5北上恐塞至明天凌晨0時，其餘預計晚間10時紓解。

交通部高速公路局發出新聞稿表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹及國3南向土城-樹林與烏日-霧峰等路段，其餘路段大致行車順暢。

高公局也指出，上午出現多起車禍導致國道壅塞，包含上午8時51分在國1南向118.7公里中線車道發生2小客車追撞事故，早上9時11分排除，後方回堵4公里；早上10時30分在國1南向93.4公里內線車道發生2小客車追撞事故，雖8分鐘後即排除，但後方已回堵3.5公里；早上10時43分國3南向212.8公里外側車道發生2小客車追撞事故，早上10時54分排除，造成回堵2公里。

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高公局預計，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，其中國5北上路段恐壅塞至明天凌晨0時，其餘路段則預計在晚間10時左右紓解。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：郭諭儒）1110101