讀賣新聞：中國武統邁最終階段 備戰登陸台灣

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日本讀賣新聞報導，中國攻台的準備進入最終階段，即備戰登陸台灣本島。圖為中國解放軍。（中央社檔案照片）

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（中央社東京4日綜合外電報導）日媒指出，去年共機擾台次數大增，中國正確保武力犯台關鍵的制海與制空權，並逐步獲得從空中同時攻擊陸海空的能力，中國攻台的準備進入最終階段，即備戰登陸台灣本島。

日本讀賣新聞報導，根據台灣國防部的資料，中國軍機去年侵入台灣防空識別區（ADIZ）次數大增，共約250次、總計960架次；去年9月16日到12月底的3個半月期間共約500架次，是2020年同期約150架次的3倍以上。

多名相關人士分析，中國軍機侵入台灣的ADIZ，乍看是牽制台美關係，實則為實戰的訓練行動。

例如共機在2021年10月曾一度最多有52架次侵入台灣ADIZ，包含預警機、巡邏機、戰鬥機、戰略轟炸機等，是可同時攻擊陸海空各領域的組合，甚至連直升機闖ADIZ，看似為特戰部隊機降的訓練。

52架共機去年10月4日白天侵擾台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

此外，中國的戰略轟炸機曾多次飛越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽南下西太平洋，抵達可用巡弋飛彈攻擊美國關島的距離再折返；去年11月曾有中國戰略轟炸機與空中加油機同時侵入台灣ADIZ，通過巴士海峽北上台灣東側海域上空。

相關人士分析，中國此舉是為讓轟炸機的護航戰機可擴大行動範圍，並可攻擊接近台灣的美國航艦打擊群與美軍關島基地。

報導引述台灣國防部去年12月向立法院遞交的「因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法」書面報告指出，台灣方面設想中國攻台有四階段，依序為從中國本土以飛彈攻擊、以電磁癱瘓台灣軍事設施、確保制空與制海權拒止美軍等外國介入，以及最後的登陸台灣本島。

報導指出，中國似乎正為實現第三階段的掌握制空與制海權，使軍機的訓練行動日益頻繁。中國武力犯台的作戰準備，事實上已將焦點推進到最終階段，即增強配備登陸不可或缺的兩棲攻擊艦。

台灣國防部報告顯示，中國為登陸地形複雜的台灣西岸需要兩棲攻擊艦，截至2021年4月只有一艘服役，現階段正規運輸載具不足，無法一次將所有部隊送上台灣本島；即使第2艘與第3艘進入試航，還需要時間訓練。

報導說，但中國達成武力統一，習慣民主政治的台灣民眾很有可能反抗發展為游擊戰，屆時中國須長期派駐軍隊或武警駐留，造成軍事費用高漲，甚至讓中共喪失威信；因此習近平政權雖準備武統台灣，但還是以「和平統一」為優先。

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報導引述中國軍方相關人士說，即使以和平統一為優先，但不能允許台獨；若2024年台灣總統大選選出主張獨立的新總統，中國極有可能對台採取「懲罰」行動。

例如對台灣部分都市進行空襲，或攻擊離島等，若進行一時性、限定性的軍事行動，屆時美國為避免升級紛爭，將不會採取軍事報復；中國國家主席習近平也可留下對台採取直接行動的的歷史功績。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110104