王安祈請辭國光劇團藝術總監 陳悅宜否認埋導火線

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戲劇學者王安祈在社群媒體宣布請辭國光劇團藝術總監，王安祈表示，不排斥創新的任何手段，但她非常排斥花大錢做科技，「京劇跟崑曲就是聯合國指定的非物質文化遺產，好看的地方就不在物質」。（摘自國光劇團臉書） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）戲劇學者王安祈在社群媒體宣布請辭國光劇團藝術總監，導火線是因為在學者邱坤良臉書發文批評國光表現按「讚」，被傳藝中心主任陳悅宜指責。陳悅宜今天接受中央社專訪時表示，這與事實不符。

王安祈今天在社群媒體臉書上表示，北藝大前校長邱坤良臉書評論國光劇團製作的「極西之地有個費特兒」，王安祈寫到：「我認同邱校長，上去按讚，竟被傳藝中心主任陳悅宜LINE指責不該按讚。」

王安祈表示她無法忍受，「這是民主社會，任何人都有按讚的權利。」王安祈接受中央社專訪時表示，她是學者出身，這已經踩到了她的底限。

針對此事，陳悅宜表示，這與事實不符，「我跟安祈老師沒有LINE，也不曾跟安祈老師當面提過臉書按讚這件事。」

國光劇團團長張育華則在專訪時表示，她看到王安祈的臉書這樣寫，「感覺很心痛」。

張育華說，主任的確有問過她：「國光的製作被批評，國光團長上去按讚，那這個製作到底是誰要做的？」張育華說這是針對她，不是針對藝術總監。

張育華說，基於對前輩學者的尊重，她也是思考了好幾小時才按「讚」，「但我是基於虛心尊重受教。」

王安祈則表示，她是國光劇團的「客席藝術總監」，「我是客卿，不在公務體系，陳主任太緊張了。」

王安祈也表達她並非反科技，不排斥創新，「當時我跟郭小莊做的就是創新起家，不排斥創新的任何手段，投影這些我都接受。」但她非常排斥花大錢做科技，「京劇跟崑曲就是聯合國指定的非物質文化遺產，好看的地方就不在物質。」

王安祈表示，她認為科技不但花大錢，也耗費太多工作時間，「這已經不是以人為本。」王安祈認為，科技只能是烘托。

張育華說，她站在團長的立場，還是希望「用作品說話」，「科技與傳統合作，如果有缺點，下一階段可以修正，這是我們的職責。但我們不會迴避跟科技合作，朝國際化發展。」

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張育華說，跟科技合作不是忽視傳統之美，「反而正因為國光劇團傳統的底氣強大，我才有信心可以跟科技合作，而不會被科技主導。而國光劇團來自文本張力的底氣，正是安祈老師這20年來的貢獻與努力，國光劇團對安祈老師的尊重，也不會有任何改變。」

目前王安祈已於2021年11月底請辭，不過國光劇團尚未處理合約與解約部分，還是希望可以有轉圜的餘地。王安祈則說，她今天臉書發文沒有任何火氣，「今天寫臉書也沒有想要改變甚麼的意思，我的心意早在辭職那天就已經確定了，不會有任何改變，我會是永遠的義工，只要國光需要。」（編輯：張雅淨）1110104