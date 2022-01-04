新莊分局偵查隊長酒駕 記大過撤職

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇、黃麗芸新北4日電）新北市新莊分局偵查隊長古新民3日輪休與友人餐敘飲酒，涉嫌開車到台北市訪友時遭北市警攔查，酒測值達0.6MG/L遭送辦，新北市警察局得知後迅速作出懲處，將古新民記大過撤職查辦。

新北市警局今天發布新聞稿指出，新莊警分局偵查隊長古新民昨天輪休，他中午獨自前往友人家中飲酒後先返回分局休息，晚間10時許，他自認為酒精濃度已代謝，於是從新莊分局駕駛私人自小客車前往北市訪友，行經北市大同區重慶北路（國道一號重慶北路交流道口）時，遇到北市警局保安警察大隊員警攔查。

由於員警聞到車內有酒味，於是要求古新民下車接受檢測，結果酒測值達0.6MG/L，已涉嫌公共危險罪，於是將他帶回偵辦。古新民也主動電話通報新莊分局。

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新莊分局長林温柔得知自家員警酒駕被逮表示，「身為警務人員還做出最不好的示範，太不應該」，強調將依法究辦。市警局也迅速懲處古新民記大過並撤職查辦，年度考績列為丙等，改調為內勤警務正。

市警局表示，已多次要求所屬員警嚴禁酒後駕車，但仍發生這樣的憾事，警局也將深刻檢討，並加強宣導酒駕零容忍的觀念，同時鼓勵員警從事正當休閒活動，杜絕不必要飲宴應酬，避免類似情事再次發生。（編輯：張芷瑄）1110104