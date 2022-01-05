菲律賓陽性率破3成 杜特蒂令警察駐守防疫旅館

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（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）菲律賓COVID-19疫情急劇惡化，陽性率今天飆升到31.7%，創下新高。針對部分菲國民眾海外歸國後，隔離期未滿擅自離開防疫旅館，總統杜特蒂已下令警察駐守防疫旅館，避免事件重演。

菲律賓今天通報新增1萬775例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，染疫人數較昨天的5434例幾乎倍數成長，另有58人不治，累計確診病例達287萬1745例、5萬1662人病逝，陽性率自半個月前的0.9%暴衝到31.7%。

菲國獨立研究團隊OCTA成員大衛（Guido David）3日告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），馬尼拉都會區基本傳染數（R0值）已上升到4.78，意謂一名COVID-19患者平均感染近5個人，與Omicron變異株在南非導致的染疫人數激增相似，超越Delta變異株去年在菲國造成的確診數攀升。

大衛今天在官方疫情通報記者會上說，預計下週，菲律賓單日確診數可能飆高到2萬例以上。

菲國政府COVID-19疫苗採購主管官員加維斯（Carlito Galvez Jr.）昨天在杜特蒂（Rodrigo Duterte）主持的內閣會議上說，由於他的辦公室有15人確診，他目前正自我隔離中。

菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）、衛生部長杜克（Francisco Duque III）都因接觸確診者接受隔離中。警察總長卡羅斯（Dionardo Carlos）也於4日宣布染疫。

另一方面，近日傳出至少2名菲國女子自美國返菲後違反檢疫措施，隔離期限未滿就擅自離開防疫旅館，甚至根本沒有入住。

菲律賓警方刑事調查偵查隊（CIDG）3日表示，華裔蔡姓女子違反隔離規定一案，蔡姓女子、她的父母和旅館工作人員等9人都將面臨刑事指控。

菲國觀光部今天說，蔡姓女子入住的「馬卡蒂成功酒店」（Berjaya Makati Hotel）因未阻止蔡姓女子在隔離期間離開，也未向當局通報違規行為，將吊銷旅館執照並處以「相當於最昂貴房間訂價兩倍」的罰鍰。

根據觀光部資訊，蔡姓女子22日入住防疫旅館，23日透過社群網站被發現外出參加朋友聚會，之後於27日確診。出席同場聚會的人後來約有15人確診，蔡姓女子和「馬卡蒂成功酒店」因此遭菲國輿論聲討。

觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo- Puyat）3日表示，另一名違反隔離規定的女子不僅沒有入住防疫旅館，還在社群網站貼出回到住處公寓的照片，甚至當晚就在房間裡接受按摩服務。

對此，杜特蒂在內閣會議下令，未來警察必須駐守防疫旅館，防止類似事件重演。菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國內政部今天宣布，本週內將調派594名警力駐守馬尼拉都會區297個防疫隔離設施，避免隔離者擅自離開的案例再次發生。（編輯：陳惠珍）1110105