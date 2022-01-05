台大女學生墜樓 遺體發還家屬處理後事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北5日電）台灣大學昨天傍晚傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治。台北地檢署值班外勤檢察官接獲警方通報，今天完成相驗，排除他殺嫌疑，家屬無意見，檢察官將遺體發還家屬處理後事。

北市警消昨天傍晚接獲報案，指台大第二活動中心有女大生不明原因墜落於3樓平台，警消到達現場時女大生已無呼吸心跳，送往台北市立聯合醫院忠孝院區搶救後仍宣告不治。

檢警勘驗墜樓現場監視畫面並勘驗死者遺體，排除他殺嫌疑，家屬也無意見，檢察官將遺體發還家屬處理後事。

台大學務長汪詩珮今天對台大學生發出公開信，提及天氣濕冷和期末考，加上令人難過的消息在網路上流傳，可能會讓人擔憂、失落，心情煩躁。她呼籲學生先照顧好自己，包括心靈和身體，規律作息、飲食，適度運動調劑身心。

公開信也建議學生彼此為伴，讓沉重感受慢慢舒緩，「即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮。」（編輯：張銘坤）1110105

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。