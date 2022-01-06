合歡山松雪樓短暫降冰霰 地面彷彿覆蓋白毯
2022/1/6 18:35（1/6 22:19 更新）
東北季風加上南方雲系北移，溫度與水氣配合，合歡山武嶺、松雪樓一帶6日傍晚短暫降冰霰。（南投林管處松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月6日
（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）東北季風搭配南方雲系北移，合歡山武嶺、松雪樓一帶今天傍晚短暫降冰霰，雖伴隨降雨，但明顯冰粒仍讓地面彷彿覆蓋白毯。
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東北季風加上南方雲系北移，溫度與水氣配合，海拔高度3150公尺的合歡山松雪樓今天傍晚降雨夾冰霰，持續約幾分鐘，當地工作人員說，冰霰下到讓地面快變成白色，也提醒遊客走到外面要小心地滑；另外，有民眾駕車從花蓮縣小風口往武嶺途中，也巧遇降冰霰。
根據中央氣象局資訊，南投地區今天為多雲時陰局部短暫雨，明天東北季風影響，南方雲系北移，有局部短暫雨，早晚偏冷，請注意保暖，仁愛鄉、信義鄉山區為陰時多雲短暫雨，氣溫約攝氏11到18度，山區雲量稍多，部分地區易有濃霧，行車請小心。（編輯：張雅淨）1110106
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