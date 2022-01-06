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水氣溫度配合 未來一週有機會2波降雪

2022/1/6 17:49（1/6 18:26 更新）
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氣象局表示，6日晚間至7日清晨若溫度、水氣能配合，玉山可能飄雪。中央社記者郭日曉攝 111年1月6日
氣象局表示，6日晚間至7日清晨若溫度、水氣能配合，玉山可能飄雪。中央社記者郭日曉攝 111年1月6日
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天表示，未來一週各地低溫約攝氏13至15度，今晚至明晨若溫度、水氣能配合，玉山可能飄雪；10日晚間至11日清晨，預計在3000公尺以上高山（如合歡山）也有機會下雪。

根據中央氣象局網站資料，今天截至下午5時許，本島平地最低溫為南投縣中寮鄉13.4度，北部地區與清晨低溫相比又再降溫，新北市石門區清晨近15度，下午3時已降至14度，基隆、新竹、台中低溫也都來到14.1度。

中央氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，明天至10日清晨受東北季風影響，中部以北低溫約13至15度，部分地區可能溫度更低，台北市約15度、南台灣約15至17度；10日白天會是空檔，各地約稍微回升1度左右。

官欣平提到，11日起受東北季風或大陸冷氣團影響，預估持續至13日，台南以北都會有涼冷的感受，各地低溫約13至15度，新竹以南至台南一帶可能會有較明顯的感受；然而冷空氣的強度仍有變數，會持續觀察。

降雨方面，官欣平提到，未來一週大台北都會是陰雨的天氣，高溫不超過20度；今明兩天及10日中南部受到中層水氣影響，容易有不定時短暫雨。

官欣平說，8、9日中南部降雨情況稍微減少，平地陰晴不定，山區較易有零星短暫雨；11日之後的冷空氣偏乾冷，因此降雨也逐漸緩和。

官欣平提到，今晚至明天清晨中層水氣偏多，入夜後溫度還會下降，3500公尺以上高山（如玉山）有機會下雪；10日晚間至11日清晨若水氣及溫度配合，3000公尺以上高山（如合歡山、玉山）會有飄雪機會。（編輯：唐聲揚）1110106

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