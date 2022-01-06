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恆春半島大雨特報 吳德榮：北台灣愈晚愈冷

2022/1/6 08:35（1/6 10:10 更新）
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氣象專家吳德榮說，北台灣愈晚愈冷，中南部雲量增多略轉涼；這波東北季風預計10日減弱，下一波冷空氣11日起增強，平地低溫下探攝氏10度。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮說，北台灣愈晚愈冷，中南部雲量增多略轉涼；這波東北季風預計10日減弱，下一波冷空氣11日起增強，平地低溫下探攝氏10度。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天對恆春半島發布大雨特報。氣象專家吳德榮說，北台灣愈晚愈冷，中南部雲量增多略轉涼；這波東北季風預計10日減弱，下一波冷空氣11日起增強，平地低溫下探攝氏10度。

鋒面影響，中央氣象局針對恆春半島發布大雨特報，可能有瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天截至上午8時，本島平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏13.4度、台中市霧峰區及桃園市楊梅區14.3度次之；台北市以南港區15.4度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨，中南部也有局部短暫降雨。

吳德榮指出，今天北台灣愈晚愈冷，中南部也因雲量增多而略轉涼、晚微冷。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，8、9日中層雲遠離，仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨，西半部轉多雲時晴；10日東北季風減弱，氣溫回升，南海移入的中層雲系增多，為各地帶來局部短暫降雨。

吳德榮說，最新各國模式皆模擬11至13日有強冷空氣南下，11日晚、12日清晨氣溫降至最低，強度以大陸冷氣團的機會最高，平地最低氣溫將降至10、11度左右；模式仍在調整，須持續觀察更新。（編輯：管中維）1110106

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