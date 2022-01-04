東北季風6日增強低溫探15度 玉山有機會飄雪

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氣象局表示，6日起東北季風增強，3500公尺以上高山不排除有飄雪的機會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，明天鋒面通過，北部、東半部有局部雨，中南部零星降雨；6日起東北季風增強，加上南方雲系北移，6日下半天至7日不排除在3500公尺以上高山有飄雪的機會。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天會有鋒面接近，影響時間約1天，各地水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨、中南部零星降雨；明天北台灣高溫還會再回升至約攝氏23度、其他地區約26度；各地低溫約15至17度，部分地區可能更低。

陳伊秀指出，6、7日南方水氣北移，北部及東半部有局部短暫雨，中南部有零星降雨，沒下雨的時候雲量偏多；8日至10日水氣稍微減少，迎風面東半部、大台北局部短暫雨，中南部多雲到晴，山區還會有零星雨。

溫度方面，陳伊秀說，6日白天起東北季風增強，持續影響至10日，主要影響北部、東北部；接著11日又有另一波東北季風接力，降溫範圍擴大至中部以北。

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陳伊秀進一步說明，6日起第一波東北季風在6、7日最冷，接著9、10日稍微回溫，主要在高溫可能下降3度，北部、東北部約18、19度，中南部約22至24度；低溫部分，各地約15、16度。第二波冷空氣在11日接續影響，但目前強度仍在觀察。

陳伊秀提到，6日下半天至7日若水氣及溫度能配合，不排除在中部3500公尺以上高山（如玉山）有機會下雪，其他如合歡山雖然水氣夠，但溫度不一定能達降雪標準，可能以結霜、冰霰或霧淞為主。（編輯：陳仁華）1110104