中部以北6日低溫探14度 玉山7日可能飄雪

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氣象局預測，6日至9日東北季風增強，中部以北低溫約攝氏14、15度，北部、東半部及中南部有短暫雨；預計7日若溫度及水氣能夠配合，3500公尺以上的高山可能飄雪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，明天起至9日東北季風增強，中部以北低溫約攝氏14、15度，北部、東半部及中南部有短暫雨；預計7日若溫度及水氣能夠配合，3500公尺以上的高山（如玉山）有飄雪的機會。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今晚起至明天清晨鋒面通過，接著就是東北季風增強，明天起至9日，北台灣轉涼，其他地方是早晚涼，中部以北低溫約14、15度，其他地區是16至18度。

黃恩鴻表示，北台灣高溫部分下降較多，約達18、19度，中南部還有22、23度，高屏地區可能還有到26度。

降雨部分，黃恩鴻指出，明天起受東北季風影響，北部、東半部局部短暫雨；另外7日前還有南方雲系影響，中南部有短暫雨，恆春半島可能有局部較大雨勢發生；預計8 、9日中南部降雨情況就會好轉，桃園以北、東半部仍是陰雨的天氣。

黃恩鴻提到，由於7日冷空氣較強，3500公尺以上高山（如玉山）還是有飄雪機會，但目前看來水氣沒有很厚，主要可能以結霜、冰霰為主。

另外，黃恩鴻提醒，明天上午起台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

黃恩鴻說，目前資料觀察10日東北季風減弱，氣溫稍回升；11日、12日東北季風再增強、影響台灣，北、東部有局部短暫雨、其他地區多雲到晴，預估台北低溫接近14度，台南以北局部地區可能下探12度。

黃恩鴻表示，預計13日東北季風減弱，但14日又有另一波再增強，至於降溫的幅度、降雨區域仍須再觀察。（編輯：陳政偉）1110105