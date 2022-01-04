避免低溫造成空包彈 專家建議水稻立春前後再插秧

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中央氣象局發布資料，2022年首季仍有機會出現寒流，台東區農業改場呼籲農友勿提早插秧，以免寒害造成日後稻穗空包彈，影響水稻產量，建議立春前後再插秧。（台東區農改場提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）中央氣象局發布資料，今年首季仍有機會出現寒流，台東區農業改場呼籲農友勿提早插秧，以免寒害造成生育障害或是日後稻穗空包彈，建議立春前後插秧。

台東區農業改良場發布新聞稿表示，根據中央氣象局資料，反聖嬰現象會持續發展至冬季結束，台東地區近期受到2波寒流影響，氣溫普遍較低，呼籲水稻農不要提早插秧以免秧苗低溫導致障害發生。

台東區農業改良場作物改良課長丁文彥今天接受中央社記者訪問時表示，秧苗怕冷，如遇10度以下低溫，除了生長遲滯增加成本外，會發生冷害，輕則葉片黃化，重則萎凋死亡。

若幸運度過前期低溫，在3至4月水稻孕穗期、幼穗分化期或開花期遇到低溫、寒流，在攝氏18度以下，會因冷害導致稻穗頂端穎花退化及不稔實（空包彈），嚴重影響水稻產量。

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丁文彥表示，農改場做過實驗，從1月初至3月，最好的插秧時間是在農民曆立春的前後1個星期。今年農曆春節在2月1日，立春是2月4日，農友可能趕過年提早作業，因此請農友注意插秧時間，不要提早插秧。

丁文彥表示，台東常見栽培品種，如台稉2號、高雄139號、台東30號、台東33號等中晚熟品種可於立春前後插秧；香米品種如台農71號、台稉4號、桃園3號及高雄147號，對低溫較敏感，建議於立春後插秧；早熟品種越光的插秧時間更須延後至2月下旬至3月較適宜。（編輯：郭諭儒）1110104