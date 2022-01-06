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東北季風及南方雲系影響 北東有雨、各地晚間探14度

2022/1/6 08:23（1/6 09:57 更新）
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受東北季風及南方雲系北移影響，北部及東半部6日有局部短暫雨，夜晚各地低溫，為14到16度左右。（中央社檔案照片）
受東北季風及南方雲系北移影響，北部及東半部6日有局部短暫雨，夜晚各地低溫，為14到16度左右。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）中央氣象局表示，今天受東北季風及南方雲系北移影響，各地雲量偏多，整體溫度稍降，在迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中南部偶爾也可能有零星降雨。

氣象局指出，清晨鋒面通過，隨後東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚也涼，各地雲量偏多，整體溫度稍下降。

氣象局預估白天高溫在北部及東北部為攝氏17到19度，中部及花東大約19到22度，南部為23至26度；夜晚低溫方面，各地為14到16度左右，北台灣整天感受涼冷，中南部與這幾天相比也稍涼一些。

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降雨方面，氣象局指出，東北季風影響，在迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，此外，南方雲系北移，中南部雲量偏多，偶爾也有零星降雨的機會，外出建議攜帶雨具備用。

氣象局並說，東北風明顯增強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。（編輯：管中維）1110106

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