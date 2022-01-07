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COVID-19疫苗6/300

桃機疫情升溫帶動疫苗打氣 第2劑涵蓋率突破7成

2022/1/7 16:23（1/7 16:53 更新）
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根據疫情指揮中心統計，6日接種10萬3797劑COVID-19疫苗，累計接種3536萬劑，第1劑涵蓋率80.15%，第2劑涵蓋率突破70%。（中央社檔案照片）
根據疫情指揮中心統計，6日接種10萬3797劑COVID-19疫苗，累計接種3536萬劑，第1劑涵蓋率80.15%，第2劑涵蓋率突破70%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃園機場群聚疫情升溫，帶動疫苗打氣，根據疫情指揮中心統計，昨天接種10萬3797劑COVID-19疫苗，累計接種3536萬劑，第1劑涵蓋率80.15%，第2劑涵蓋率突破70%大關。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，昨天國內共接種10萬3797劑疫苗，包括1634劑基礎追加劑及1萬9687劑第3劑。

據統計，目前累計接種3536萬4353劑疫苗，疫苗涵蓋率第1劑約80.15%、第2劑約70.08%、基礎加強劑涵蓋率約0.04%、追加劑約0.88%。

因應Omicron疫情，指揮中心宣布即日起第3劑接種間隔縮短為12週，目前約260萬人符合第3劑接種資格，到了1月底將增至768萬人，外界也好奇是否重啟疫苗預約平台。

指揮中心指揮官陳時中嘆「不知道大家要不要打」，前波目標群接種率只有46%至47%，未來即便有768萬人可打，推估也很難打超過400萬人，近期會先瞭解地方政府預約運作狀況，希望地方替第1到3類對象造冊、保留量能給他們打，如果有需要就會重啟疫苗預約平台。（編輯：唐聲揚）1110107

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