總統要求嚴格執行春節檢疫專案 促打第3劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園機場爆發疫情群聚，總統蔡英文（中）8日視察中央流行疫情指揮中心，掌握防疫工作進度並慰勉防疫人員，會後在中心指揮官陳時中（左）、專家諮詢小組召集人張上淳（右）等人陪同下發表談話。中央社記者謝佳璋攝 111年1月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）桃機群聚疫情未止，總統蔡英文今天視察中央流行疫情指揮中心後發表談話指出，將嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情防線，並呼籲符合資格民眾盡快接種疫苗，沉著面對疫情，提升免疫防護力。

桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案今天新增2例，分別為桃機保全及防疫計程車司機，整體確診者達14人；另增42例境外移入，無新增死亡個案。

總統今天下午視察中央流行疫情指揮中心，隨後在指揮中心指揮官陳時中等人陪同下發表談話。

總統說，視察主要是了解疫情應變作為，感謝指揮中心辛勞，中央、地方密切合作，都對疫情採取許多措施，疫情若有新的情形都會向民眾報告，請民眾不用驚慌。

總統說，年滿18歲的民眾，只要完整接種2劑疫苗滿12週，都可以接種第3劑，「請大家做好防疫措施，也盡快接種疫苗，一起提升台灣群體免疫力，共度疫情挑戰」。

總統表示，疫情挑戰一波接一波，如同陳時中先前所說，不論是機場清潔人員、或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，社會若少了他們便無法運作；因此，當他們染疫時，各界應關心及鼓勵，不應稱其為破口。

總統最後再次感謝第一線防疫人員的付出，也請民眾一起為防疫人員加油，繼續團結守台灣。（編輯：林克倫）1110108