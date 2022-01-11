蘇黎世理工學院將台劃入中國範疇 外交部：勿落陷阱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北11日電）蘇黎世聯邦理工學院與中國的交流計畫章程中，台灣被劃入中國範疇。外交部今天表達強烈不滿，並說已指示駐瑞士代表處促請校方提高警覺，切勿落入中國陷阱，進而損及台灣國際地位。

蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）1月初發布「中國—瑞士青年研究人員交流計畫」的章程中，將台灣與香港並列，劃入中國範疇。外交部發言人歐江安上午在線上例行記者會中表示，中方假借學術交流之名進行政治操弄之實，政府嚴正抗議。

歐江安指出，蘇黎世聯邦理工學院與中國教育部所屬單位共同提供獎學金，相關規定要求獎學金申請人必須同時向蘇黎世聯邦理工學院及中國教育部提交個人資料，及接受中國教育部審查。

歐江安說，這起事件應是瑞士跟中國間的單純學術交流，但被中國政府操作，無理要求將台灣納入中國範疇，將學術交流政治化，塑造台灣是中國一部分的假象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她指出，中國不僅在國內打壓言論自由，也擴大對國際學術交流活動的審查，假借學術名義多次加強監控，逼迫國際大學自我審查，或迫使國際刊物使用不當名稱矮化對台稱呼。

歐江安表示，外交部已指示駐瑞士代表處儘速與蘇黎世聯邦理工學院聯繫，並促請校方提高警覺。外交部也呼籲國際社會提高警覺，學術交流機構也要認清中國的統戰本質，勿讓單純中立的學術交流活動，及學術殿堂的超然地位，因為中方的政治考量受到不當扭曲及影響。（編輯：林淑媛）1110111