17縣市低溫特報 新竹以北入夜低溫探10度以下

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大陸冷氣團來襲，11日白天在自動測站出現10度以下低溫，入夜繼續下探。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北11日電）大陸冷氣團來襲，今天白天在自動測站出現10度以下低溫，入夜繼續下探，氣象局針對台南以北等17縣市發布低溫特報，新竹以北可能持續10度以下，但水氣減少，山區飄雪機會降低。

中央氣象局今天下午更新 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今天至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今天至明上午新竹以北可能有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生；今晚起至明天上午苗栗至台南及新竹市、宜蘭、花蓮、金門局部地區可能有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，自動測站平地最低溫為新北市石門區9.4度、基隆市七堵區9.6度、桃園市大溪區也出現9.8度低溫。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，預計今晚至明天清晨是溫度最低的時候，新竹以北地區可能有持續10度左右低溫；台南至新竹、宜蘭約11、12度，其他地區則是13、14度左右。

氣象局11日針對台南以北等17縣市發布低溫特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

黃恩鴻說，自去年11月起至今，若以自動測站觀察，平地最低溫在去年12月4日，包含苗栗縣公館鄉和新竹峨眉鄉都下探5.9度；若就台北市測站而言，平地最低溫以去年12月27日12.4度最低。

他說，不過目前北台灣氣溫還在下降，現在台北測站是12.7度，在台北有機會寫下這個冬天最冷的紀錄。

這波冷空氣會持續影響至14日清晨，黃恩鴻指出，低溫變化不大，高溫約每天增加1度左右，因此整體還是偏涼冷；預計15、16日冷空氣減弱，北台灣低溫也會回到15、16度左右。

降雨部分，黃恩鴻表示，由於今天下午水氣已經減少，明天起主要是迎風面的北部、東半部有短暫雨，中部以北山區則是零星降雨；一直到14日水氣更少，僅大台北山區及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻說，預計16日晚間及17日會有一波鋒面及東北季風增強影響，水氣增多，氣溫會再轉涼；北部、東半部、中南部山區有短暫雨，北台灣局部低溫可能會在13、14度間；但由於仍有不確定性，需要再觀察。

至於降雪的機會，黃恩鴻提到，雖然今天山區溫度已達降雪標準，但水氣較少，因此未見飄雪；今晚至明天白天中部以北山區可能還有一些水氣，會再觀察是否有機會下雪。

另外，黃恩鴻提醒，因東北風影響，明天、13日在基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生，請沿海民眾注意。（編輯：陳清芳）1110111