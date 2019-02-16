中國三全冷凍水餃 驗出非洲豬瘟病毒

（中央社台北16日電）陸媒報導，三全食品公司生產的冷凍灌湯水餃日前被湖南省湘西自治州有關當局抽查檢測有非洲豬瘟病毒。消息傳出後，這家中國冷凍食品龍頭企業的股價昨天應聲重挫。

三全食品官目前網已把所有的灌湯系列水餃下架，但是淘寶、京東、阿里巴巴等網購平台仍在販售中。

新京報報導，還有網民貼出官方文件爆料，甘肅省也抽檢出三全在內的11家廠商、40批次產品的83個豬肉冷凍產品檢出非洲豬瘟病毒；其中又以河南科迪速凍食品公司的產品驗出超過67個陽性反應最多。

報導指出，2月14日，三全食品在深交所互動交易平台就旗下灌湯水餃檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性的消息答投資者問稱，公司已關注該事件，截至目前公司沒有收到權威部門通知，將進一步核查此事件。

據報導，2月9日，湖南省湘西自治州重大動物疫病防制指揮部辦公室接到省防治重大動物疫病指揮部辦公室通知，要求瀘溪縣重大動物疫病防制指揮部辦公室對來源於吉首市凌雲冷凍食品批發部冷凍庫的產品進行抽樣，在瀘溪縣兩家超市共抽取4個批次12份樣品。

經湘西自治州動物疫病預防控制中心檢測，其中由河南三全食品生產批次為20190113H的「三全灌湯水餃」3份樣品為非洲豬瘟病毒核酸陽性。湘西自治州重大動物疫病防制指揮部辦公室證實這個消息，並稱此事正在處置中，尚未結束。

根據中國農業農村部官網資料，2018年11月5日，湘西自治州保靖縣一養殖戶曾排查出非洲豬瘟疫情，後於同年12月20日宣告解除封鎖。

對於網民爆料指甘肅抽檢出三全等11廠商多款產品有非洲豬瘟病毒，甘肅省農業農村廳昨天也予以證實，並稱這是初步檢測結果，還在進一步排查，最終結果尚未出來，也未通知相關企業。

昨天下午深交所收盤，三全食品股價報人民幣7.55元，股價重挫3.58%。

報導引述三全食品售後客服稱，目前公司和客服方面都沒有收到權威部門的正式通知，產品都有合格檢測報告。三全採購部門的一名工作人員稱，公司會對每批豬肉進行非洲豬瘟病毒核酸的檢測。

報導引述一名冷凍業內人士表示，疫區豬肉目前無法運出，下游企業也不會採購疫區豬肉。由於非洲豬瘟疫情的發生，大型冷凍食品企業目前對豬肉原料進廠較為謹慎，增加了非洲豬瘟病毒核酸專案的抽檢，緊張程度比上游養殖企業大得多，目前問題源頭很大程度上還是在上游。

儘管大陸食品檢出非洲豬瘟病毒事件層出不窮，但中國有關當局不斷向民眾宣導，非洲豬瘟不感染人，不會影響食品安全。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1080216