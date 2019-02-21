非洲豬瘟入侵冷凍食品 大陸龍鳳水餃也中槍

（中央社記者張淑伶上海21日電）由台商創辦、目前是陸資品牌的龍鳳水餃疑似含有非洲豬瘟病毒，目前涉事批次的水餃已由上海監管部門全部封存。

據了解，台灣的龍鳳食品獨立經營，與大陸的龍鳳食品無關。

澎湃新聞報導，上海市靜安區市場監督管理局19日前往上海國福龍鳳有限公司進行核查。檢查結果顯示，疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性的薺菜豬肉水餃批次為20181115，為去年11月由河南全惠食品有限公司生產，主要銷往西北地區，並未進入上海。

上海國福龍鳳食品有限公司成立於1992年，於2013年被三全食品股份有限公司收購，目前為三全食品的全資子公司。

陸媒報導，目前已有三全灌湯水餃在內11家企業40批次的冷凍水餃被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。涉事的龍鳳水餃與三全灌湯水餃都是在同一家河南全惠食品生產，其法定代表人也是三全食品的董事長。

龍鳳食品創辦人、大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長葉惠德今天對中央社記者強調，「此事已經與我沒有任何關係」，同時表示食品行業是風險行業，因為原物料源頭必須做好控管。

他說，食品企業本身沒有檢測非洲豬瘟病毒的能力，主要是檢測微生物。

葉惠德表示自己已經不經營冷凍食品。根據企業資訊網站天眼查，上海國福龍鳳食品的法定代表人是其執行董事兼總經理熊付強。

非洲豬瘟自去年8月在中國大陸爆發第一例，官方多次強調「疫情總體可控」，不過，近日非洲豬瘟「走上餐桌」後，開始引發輿論普遍重視討論。

有網友在微信號「紙上建築」上發表文章「豬瘟事件，不能以吃不死人為底線」，表達對當局處理的不滿和擔憂。

文章說，每一次疫情擴散的新聞後，權威部門都會告示「豬瘟只傳豬、不傳人，高溫可以使病毒滅活（消滅活性）」，這確實緩解了大眾的恐慌，但對本來就沒有底線的劣質企業等於是縱容鼓勵，令控制疫情的巨大努力化為烏有。

文章說，對於非洲豬瘟，「外國嚴防死守，而我國暢通無阻，結果就是疫情不對等」。

非洲豬瘟病毒出現在冷凍食品中，代表防疫不全、疫情擴散。陸媒央廣網引述中國農業大學食品科學與營養工程學副教授朱毅表示，雖然非洲豬瘟病毒不會傳人，但得了非洲豬瘟的豬就屬於病豬，「沒有任何理由走上貨架和餐桌」。（編輯：楊昇儒）1080221